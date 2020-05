Praha - V roce 2030 by v ČR mohlo být až 1,3 milionu diabetiků, přičemž v současné době má cukrovku již asi každý desátý Čech. Přes 90 procent z nich má druhý typ diabetu, který souvisí s nezdravým životním stylem. Odhadované náklady na jejich léčbu by v roce 2030 měly být 69 miliard korun ročně, další peníze stojí sociální péče. Novinářům to řekl ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakub Dvořáček. V roce 2018 činily náklady na léčbu asi 53 miliard Kč.

"Největší náklady na léčbu diabetu jsou na jeho komplikace a sociální náklady, samotná léčba je menší částka," uvedla lékařka z diabetologické ambulance v Ostravě Eva Račická.

Mezi nejčastější komplikace nemoci patří selhání ledvin, riziko amputací nohou nebo onemocnění srdce a cév. Právě to zabijí asi polovinu diabetiků. Některé léky proti cukrovce tak už rovnou léčí i tyto komplikace.

Mezi roky 2012 a 2018 se podle studie citované AIFP zvýšila pravděpodobnost dožití diabetiků ze 75 na 79 let. "Čtyři roky navíc jsou poměrně významným úspěchem," dodal Dvořáček. U pacientů nad 50 let jsou to průměrně tři roky navíc, nad 70 let dva roky. Přesto ale cukrovka podle Račické zkracuje pravděpodobnou dobu dožití o osm až deset let.

Náklady na léčbu diabetu v ČR byly podle Dvořáčka v roce 2018 asi 53 miliard korun, tedy zhruba 15 procent nákladů na zdravotnictví. Podle Dvořáčka je diabetes pro farmaceutický průmysl zásadní téma. V posledních letech vzniklo na 20 nových přípravků, dalších více než 160 je ve vývoji. Na léčbu diabetu druhého typu se zaměřuje 77 z nich. Kromě léků samotných se také za poslední roky zásadně zlepšila možnost jejich aplikace. Například inzulinové pumpy nebo aplikátory pacientům usnadňují i pobyt v zaměstnání, takže jich víc může pracovat.

Podle statistik se 12 procent pacientů začne časem potýkat s poruchami ledvin. Cukrovka je proto nejčastější příčinou dialýzy, tedy strojového čištění krve nahrazující jejich činnost. Zhruba stejné procento nemocných čeká porucha zraku a diabetes je také nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích. U asi 1,3 procenta pacientů si nemoc vynutí amputaci nohy.

Cukrovka druhého typu se projevuje nedostatečnou citlivostí tkání k účinkům inzulinu, který produkuje slinivka. Cukr, který má inzulin v krvi likvidovat, v ní zůstává a koluje organismem, kde poškozuje stěny cév, vede k jejich ucpávání a špatnému prokrvení tkání. Kromě poruch zraku a ledvin tak může vést k mozkové mrtvici, infarktu nebo poškození nervů. Problémy jsou podle lékařů většinou nevratné.

Na léčbu cukrovky jde asi deset až 15 procent částky vynaložené z českého veřejného zdravotního pojištění na léčení pacientů. Letos bylo na péči k dispozici asi 320 miliard korun, cukrovka tak spotřebovala zhruba 32 až 48 miliard korun.