V Říčanech je tématem číslo jedna doprava

Město Říčany leží na trase budovaného pražského okruhu a cestu kolem metropole si přes něj zkracují tisícovky řidičů. „Takže my se na pražský okruh skutečně těšíme,“ uvedl starosta Říčan David Michalička (Klidné město). Město má nyní připraveny projekty, které by zatím mohly částečně problém se zácpami na silnicích vyřešit.

„Snažíme se lidem nabízet co nejvíce alternativ, aby se dostali tam, kam potřebují. Takže už před několika lety jsme zavedli místní autobusy zdarma, které jezdí ráno jako školní linky a sváží děti do jednotlivých škol, ale po celý den pak jezdí po našem městě, a to pro všechny zdarma, řekl starosta. Senioři kromě toho mohou využívat dvě vozidla senior taxi, která ho kamkoli po městě dovezou za symbolický poplatek.

K dalším plánům zastupitelstva patří výstavba nové základní školy, nový parkovací systém nebo rekonstrukce Masarykova náměstí.