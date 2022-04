V režimu DPI zůstává 19.500 domácností, po 14. dubnu jim hrozí odpojení

Praha - V režimu dodavatele poslední instance (DPI) nadále zůstává 5604 domácností u plynu a 13.880 domácností u elektřiny. Většina z nich má čas změnit dodavatele energií do 14. dubna, poté se dostanou do neoprávněného odběru a hrozí jim odpojení. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Celkem se do režimu DPI, který trvá půl roku, dostalo podle Jurečky 637.136 domácností u elektřiny. Z nich 2,2 procenta ještě nemá smlouvu u nového dodavatele. U plynu skončilo v DPI 296.861 domácností, dvě procenta z těchto domácností ještě nemá novou smlouvu.

V režimu DPI se ocitlo na 900.000 zákazníků Bohemia Energy, největšího uskupení alternativních dodavatelů energií v ČR. Skupina oznámila loni 13. října ukončení činnosti a dodávek elektřiny i plynu. Jako důvod uvedla extrémní růst cen energií na trzích. Po Bohemia Energy skončili další dodavatelé.

Podle Jurečky eviduje ministerstvo od začátku letošního roku o 40.000 více žádostí o příspěvek na bydlení. Celkový počet lidí, kteří příspěvek pobírají, se tak zvýšil na zhruba 180.000, ministerstvo přitom počítá s 200.000 až 250.000 pobírateli. Průměrná výše příspěvku nyní činí 4000 korun měsíčně na domácnost. Ve druhé polovině dubna chce mít ministerstvo připravené zjednodušení procesu žádosti.

Poslední dva měsíce ministerstvo práce a sociálních věcí podle Jurečky intenzivně spolupracuje s ministerstvem průmyslu a obchodu, Energetickým regulačním úřadem, ale i dodavateli poslední instance na řešení situace, aby se co nejvíce odběratelů z režimu DPI včas dostalo. Poslední měsíc a půl pracovníci podle Jurečky navštěvovali odběratele přímo v terénu. Vytipováno podle něj bylo 1000 nejrizikovějších domácností, 96 procent z nich se podařilo zastihnout, počet odběratelů v DPI se tak daří snižovat. Ministr uvedl, že pomocí jedné domácnosti stráví pracovníci v terénu v průměru dvě až tři hodiny.

Čas krátce po klientech Bohemia Energy vyprší také bývalým odběratelům Kolibřík Energie, kdy v DPI skončilo na 28.000 klientů. U dodavatelů poslední instance zůstává také řada klientů společností, které ukončily činnost později, těm se půlroční lhůta počítá od chvíle, kdy jim původní dodavatel přestal dodávat energie.