V Řeporyjích chtějí pomník vlasovcům, ruská ambasáda protestuje

Praha - Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) plánuje ve své městské části vybudovat pomník vlasovcům, proti jeho záměru se dnes ohradilo ruské velvyslanectví v Praze. Záměr bude projednávat zastupitelstvo Řeporyjí 16. prosince. Novotný chce, aby se zasedání zúčastnili obyvatelé městské části a o tématu diskutovali, řekl ČTK. Podle ruského velvyslanectví by pomník byl porušením mezinárodních závazků Česka vyplývajících z úmluvy o nepromlčitelnosti válečných zločinů.

Takzvaní vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády. S Němci pak od začátku roku 1945 bojovali proti Sovětům, na konci války ale pomohli osvobodit Prahu. Jejich velitel Andrej Vlasov byl sovětský generál, kterého zajali nacisté. Po skončení války jej Sověti popravili.

Pro Rusko představují vlasovci kolaborantskou ozbrojenou formací vytvořenou nacistickým Německem. "V souladu s Chartou Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku jsou zločiny Andreje Vlasova a jeho kompliců kvalifikovány jako účast na spáchaných nacisty válečných zločinech a zločinech proti lidskosti a napomáhání jim," uvedla dnes ruská ambasáda na facebooku. Pokud by byl pomník vlasovcům v Řeporyjích postaven, znamenalo by to podle velvyslanectví porušení závazků Česka vůči Úmluvě o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti z roku 1968.

Záměr vybudovat pomník bude projednávat zastupitelstvo Řeporyjí v polovině prosince. Výzva, aby se lidé žijící v Řeporyjích zapojili do debaty o výstavbě pomníku vlasovců, by měla být zveřejněna v novém čísle radničního časopisu, uvedl Novotný. Podle něj lidé na místní zastupitelstvo příliš nechodí, ale tentokrát by chtěl, aby k záměru řekli svůj názor. Zastupitelé jsou podle Novotného jednotní a stavbu pomníku podporují koaliční partneři i opozice, řekl dále. Vyjádření opozice ČTK shání.

V Řeporyjích podle Novotného stále žijí pamětníci květnových událostí roku 1945 a bylo by skvělé, kdyby mohli být přítomni u odhalení pomníku. "Vlasovci do Řeporyjí dorazili už 6. května," řekl Novotný. "Řeporyje zvažují, že formou pamětní desky připomenou večer 6.5.1945, kdy se zde ubytovali generálové Vlasov (zdravotní středisko, tehdy vila) a Buňačenko (dům, kde je dnes lékárna u staré školy) a při poradě, zřejmě na zahradě dnešního střediska, rozhodli o útoku na vnitřní Prahu, což naprosto zásadně ovlivnilo průběh pražského povstání, jak řekl pan Žáček (historik a poslanec Pavel Žáček, ODS). O osudu Prahy se fakticky rozhodlo v Řeporyjích," napsala městská část v lednu na Facebook.

Vlasovci na konci války pomohli v Praze povstalcům v boji s Němci. Zemřelo jich přitom zhruba 300. O jejich přispění k osvobození hlavního města se za minulého režimu mlčelo. Rusko jejich zásluhy neuznává.

Ruské velvyslanectví letos v srpnu kritizovalo Prahu, že nechce na Staroměstskou radnici vrátit pamětní desku upomínající na osvobození hlavního města Rudou armádou v čele s maršálem Ivanem Koněvem. Podle Vojenského historického ústavu je ale text historicky nepřesný.