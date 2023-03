V Řecku se opět demonstrovalo kvůli srážce vlaků, stávka železničárů nekončí

Atény - Tisíce lidí v Aténách, Soluni a dalších řeckých městech dnes opět demonstrovaly kvůli úterní srážce vlaků, která si vyžádala nejméně 57 obětí, většinou studentů. V Aténách se večer střetly radikální skupiny s policisty, kteří proti nim použili slzným plyn. Druhým dnem pokračovala stávka zaměstnanců železnic, podle nichž k nehodě přispěl špatný bezpečnostní systém, na jehož nedostatky odboráři už dlouho upozorňují. Odbory dnes oznámily, že prodlužují stávku na železnici na celý víkend a žádají schůzku s ministrem dopravy. Až po ní se rozhodnou, zda budou ve stávce pokračovat, napsal deník Kathimerini. Podle něj je úterní tragédie nejhorší železniční nehodou v historii země.

V Aténách, Soluni či Larise, u níž se nehoda krátce před úterní půlnocí stala, se demonstrace konají už od středy. Rovněž vlaky v Řecku nejezdí už od středečního poledne. První den všechny spoje zastavila společnost Hellenic Train, která provozuje osobní i nákladní dopravu v Řecku a jejímž majitelem je italský národní dopravce Ferrovie dello Stato Italiane. Od čtvrtka vyhlásily řecké železniční odbory stávku, nejprve jednodenní, kterou pak prodloužily, naposledy dnes rovnou o dva dny.

"Jejich zisky, naši mrtví" nebo "Nebyla to nehoda, ale vražda" měli napsáno na transparentech účastníci dnešní demonstrace v Aténách. Mnozí nesli černé a bílé balonky, na bílých měli napsáno "Zavolej, až dorazíš". Takový vzkaz se podle deníku Kathimerini našel v telefonu jedné z obětí. Věta, na niž už rodiče nedostali odpověď, se stala symbolickým sloganem současných protestů.

Demonstrace se i dnes konala také před nemocnicí ve městě Larisa, kam bylo po srážce vlaků převezeno sedm desítek zraněných a těla obětí, či jejich části. Řada cestujících z vlaku totiž uhořela a jejich identifikace je možná jen díky analýze DNA s pomocí vzorků od pozůstalých, kteří přijeli do Larisy. Právě u tohoto města se v úterý před půlnocí čelně srazil osobní vlak s asi 350 lidmi s vlakem nákladním.

K dnešnímu večeru se podařilo identifikovat 54 obětí, 38 zraněných zůstává v nemocnici, z toho sedm na jednotkách intenzivní péče. Prohledávání a odklizení trosek vlaků pokračovalo i dnes.

Příčinou srážky vlaků bylo zřejmě lidské selhání, zatčen byl už ve středu 59letý přednosta stanice v Larise, který se podle médií přiznal, že udělal chybu, kvůli níž jely vlaky na stejné koleji. Mnozí zaměstnanci železnic ale tvrdí, že zodpovědnost by měli nést i ti, kteří dopustili, že na hlavní trati z Atén do druhého největšího města Soluně nefunguje systém včasného varování.

"Federace bila na poplach už spoustu let, ale nikdo ji nebral vážně," uvedla hlavní odborová organizace železničářů. Její představitelé požadují schůzku s novým ministrem dopravy Jorgosem Gerapetritisem. Ten byl do funkce jmenován ve čtvrtek poté, co předchozí ministr dopravy Kostas Karamanlis rezignoval s tím, že přebírá část zodpovědnosti za neštěstí. Podle AP Karamanlis mimo jiné řekl, že se snažil "ze všech sil" zlepšit železniční systém, který podle něj není ve stavu, který by "odpovídal 21. století". Odboráři chtějí, aby jim nový ministr dopravy předložil jasný časový rámec pro zavedení nových bezpečnostních opatření.

S kritikou vlády přišla i opoziční levicová strana SYRIZA vedená Alexisem Tsiprasem, který byl premiérem do července 2019, kdy ho vystřídal současný pravicový premiér Kyriakos Mitsotakis. "Každá snaha skrýt pravdu o tragédii v Tempi bude neúctou k obětem a předzvěstí nových tragédií," citovala agentura Reuters mluvčího strany SYRIZA, která je hlavní opoziční formací v zemi. Vláda už ve středu slíbila nehodu důkladně vyšetřit.

V Řecku se mají do července konat parlamentní volby. Vláda dříve uváděla, že by se mohly konat už na jaře, a média spekulovala o termínu 9. dubna. Agentura Reuters dnes napsala, že po úterní tragédii by se mohly volby konat spíše později než v dubnu.