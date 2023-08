V Řecku dál zuří požáry, v Alexandrupoli je situace kritická

Atény - Řecko dál bojuje s rozsáhlými požáry, které se šíří mimo jiné v oblasti Bojótie západně od Atén nebo v národním parku Dadia poblíž hranic s Tureckem. Nejkritičtější je situace v přístavu Alexandrupoli, kde se kvůli blížícím se plamenům muselo v noci na dnešek evakuovat přes 200 pacientů z tamní nemocnice. Podle deníku To Vima oheň bezprostředně ohrožuje i další části města a blízké obce, které se snaží ochránit stovky hasičů.

Univerzitní nemocnici v Alexandrupoli evakuovali zdravotníci a záchranáři od pondělí. Řecké úřady uvedly, že 90 pacientů včetně těch z jednotek intenzivní péče se přesunulo na trajekt v tamním přístavu, který bude dočasně sloužit jako plovoucí nemocnice, další nemocní zamířili do jiných nemocnic nebo do domácí péče. Trajekt s pacienty dopoledne vyplul směrem do přístavu Kavala.

Město podle médií zahalil hustý kouř a padající popel a radnice pro tisíce evakuovaných otevřela nouzové ubytovny v tělocvičnách, městském divadle i v kostelích.

Město Alexandrupoli leží na severovýchodě Řecka, kde se dál nekontrolovaně šíří i požáry v lesích v národním parku Dadia a jeho okolí. Kouř z nich je vidět i na satelitních snímcích, jak postupuje stovky kilometrů daleko. Požáry u hranic s Tureckem ohrožují i migranty, kteří se snaží dostat do Řecka nelegální cestou přes hraniční řeku Evros. Nejméně jeden migrant už kvůli otravě kouřem zemřel, napsala agentura DPA.

Požáry postupují i u Atén, kde jsou nově nařízeny evakuace například u města Aspropyrgos asi 30 kilometrů západně od metropole. Nasazeno je tam přes 70 hasičů a 27 kusů techniky, napsal deník To Vima. Starosta města Nikos Meletiu stanici ERT řekl, že požár se zřejmě rozšířil z jedné z nepovolených skládek. Na ostrově Euboia se naopak podařilo oheň zkrotit, napsal dnes list Kathimerini.

Řecku míří na pomoc i hasičské týmy ze zahraničí včetně Česka. Evropská unie v pondělí uvedla, že do Řecka by dnes měla dorazit skupina 56 hasičů z Rumunska a také dva hasicí letouny z Kypru. Evropský komisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Janez Lenarčič dnes sdělil, že nově pomoc přislíbily také Německo, Chorvatsko, Švédsko a ČR. Z Německa letí dvě hasicí letadla, Česko posílá vrtulník Black Hawk určený pro letecké hašení a tým, který čítá 64 lidí a 33 kusů zásahové a další techniky.

Řecko v posledních letech během léta opakovaně bojuje s velkými požáry, letos v červenci se muselo kvůli dalšímu z nich evakuovat na 30.000 lidí na ostrově Rhodos. Nejtragičtější byl požár v přímořském letovisku Mati, kde v roce 2018 oheň zabil 101 lidí.

Z Prahy vyráží do Řecka pomáhat s požáry osm pražských hasičů

Pozemní tým českých hasičů vyrazí do Řecka na pomoc s likvidací požárů dnes hodinu po poledni z Podivína na Břeclavsku. Posléze odletí i odřad pro letecké hašení s vrtulníkem Black Hawk, zamíří na letiště Tatoi severně od Atén. Pozemní odřad, který čítá 64 lidí a 33 kusů zásahové a další techniky, by měl do Řecka dorazit ve středu večer. Místo působení bude ještě upřesněno. ČTK to dnes sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová. Požáry sužují Řecko celé léto, nový požár se v noci z neděle na pondělí rozhořel v oblasti Bojótie západně od Atén, Řekové požádali v pondělí odpoledne o pomoc.

Modul pozemního hašení je podle mluvčí v pohotovosti od druhé poloviny července, kdy situace s požáry v Řecku eskalovala poprvé. Odřad čítá 53 hasičů, sedm záchranářů a čtyři členy podpůrného týmu servisních pracovníků výrobců zásahových vozidel. "Připraveny jsou tři hasební segmenty, v každém jsou tři cisternové automobilové stříkačky, čtyřkolka s výbavou na hašení lesních požárů, dopravní automobily a vše doplňují další vozidla logistiky," uvedla mluvčí.

Součástí je také tým pražské zdravotnické záchranné služby s vozidlem Fénix, který zajistí hasičům zdravotnickou podporu. Celý modul je podle mluvčí koncipován tak, aby byl maximálně soběstačný pro nasazení po dobu až deseti dnů.

Do Podivína bude dnes technika z jednotlivých krajů najíždět mezi 12:00 a 13:00. "Bude následovat nástup odřadů, čtení rozkazu a společný odjezd kontingentu," sdělila mluvčí. Posádka s vrtulníkem odletí po zajištění nezbytných administrativních úkonů posléze, dodala. Odřad pro letecké hašení s vrtulníkem Black Hawk zahrnuje kromě šestičlenné letecké posádky devět hasičů.

Vrtulník Black Hawk je podle informací hasičů jeden ze dvou vrtulníků, které má hasičský sbor pronajaté na letošní léto od slovenské společnosti Heli Company. Veřejnou zakázku vyhlásilo ministerstvo zemědělství, předmětem bylo zajištění letecké hasičské služby v celkovém rozsahu až 180 hodin za pomoci dvou vrtulníků, každý s minimální nosností 3000 litrů vody po dobu dvou měsíců v období od 15. července do 15. září 2023 na území České republiky, případně také na území účastnických států Mechanismu civilní ochrany unie. Tím, že jsou dva soukromé vrtulníky v pohotovosti i pro případ zásahu v rámci Mechanismu civilní ochrany unie, platí EU náhrady za připravenost a pohotovost po celou smluvní dobu ve výši 75 procenta v rámci programu RescEU Transition.

"V nejbližších hodinách odletí s mým souhlasem vrtulník Black Hawk zajišťující hotovost pro hašení lesních požárů na pomoc Řecku zasaženému lesními požáry. Vše v rámci solidarity projektu EU React fond. Druhý stroj zůstává držet pohotovost v ČR," uvedl dnes ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) krátce po 10:00 na síti X, dříve twitteru.

