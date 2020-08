V rámci akce Praha Září zahraje kapela Lucie

Praha - V rámci společného programu předních pražských festivalů Praha Září, který se od 8. září koná na Výstavišti v Holešovicích, zahraje 28. září kapela Lucie. Koncert jedné z nejúspěšnějších tuzemských popových skupin se odehraje u Křižíkovy fontány. Vstupenky jsou v prodeji v omezeném množství, v první vlně v počtu 1000 kusů. ČTK o tom za pořadatele informovala Alice Titzová.

"Tenhle rok nebyl pro muzikanty nic moc. Museli jsme zrušit živá vystoupení na velkých festivalech, a tak se dost těšíme na živé hraní u Křižíkovy fontány v rámci Praha Září, což je mimochodem nádherný technický unikát. Budeme hrát jak nové věci z desky EvoLucie, tak i staré písničky," uvedl zpěvák a bubeník David Koller.

Lucie vstoupila na hudební scénu první singlovou nahrávkou v roce 1988. V následujících šestnácti letech vydala sedm řadových studiových alb, dvě koncertní dvojalba a jeden výběr hitů. V letech 1999 až 2002 čtyřikrát získala prvenství v anketě Český slavík. Mezi její nejznámější písně patří například Medvídek, Panic, Šrouby do hlavy nebo píseň Chci zas v tobě spát, která původně vznikla jako sólový projekt Davida Kollera, ale nakonec byla zařazena do repertoáru Lucie. Její poslední vydanou deskou je EvoLucie z roku 2018. Na nové album navazovalo také turné.

První ročník akce s názvem Praha Září se uskuteční do 28. září na holešovickém výstavišti a nabídne hudbu, tanec, filmové projekce či představení nového cirkusu. Jedná se o společný program několika pražských festivalů jako Febiofest, Letní Letná či Pražské jaro. První den 8. září festival uvede společné představení souborů Cirk La Putyka a Losers Cirque Company. Mezinárodní festival klasické hudby Pražské jaro představí rakouského perkusionistu Martina Grubingera. V dalších dnech uvidí návštěvníci například mezinárodní přehlídku designu pořádanou Signal Festivalem a Designblokem, která ukáže propojení umění, městského prostoru a moderních technologií.

Koncert Lucie je součástí finále akce, ve kterém se diváci se mohou těšit na tři velké koncerty. Zahájí ho kapela Monkey Business vystoupením s názvem Slavnostní finále 26. září, druhý den pokračují The Tap Tap koncertem Zachraňte The Tap Tap a vše zakončí 28. září Lucie akcí nazvanou Jediný pražský koncert.

"Koncerty Lucie, Monkey Business, Vlasty Redla nebo The Tap Tap na fontáně s diváky v komorním auditoriu i na střechách Křižíkových pavilonů, to budou dost raritní zážitky. To platí i pro další unikátní představení všech subjektů, které se spojily do třítýdenního maratonu Praha Září. Ani jedno by dost pravděpodobně nevzniklo, kdyby nevznikl ani ten zatracený virus. Celé uspořádání jsme diskutovali i s odborníky z epidemiologického týmu. Potvrdili, že akce ve venkovních prostorách jsou poměrně bezpečné," podotkl David Gaydečka, organizátor Praha Září.