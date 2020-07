V Rajnochovicích pokračuje rozšiřování lesní železnice

Rajnochovice (Kroměřížsko) - Skupinka nadšenců vedená Tomášem Hegarem pokračuje v Rajnochovicích na Kroměřížsku v pracích na prodloužení trati lesní železnice, která je velkým turistickým lákadlem. Zatímco dosud se mohou lidé projet vláčkem zhruba po 300 metrech kolejí, v budoucnu by jich mělo přibýt dalších 280. Zvelebování trati, mašinek a vagonů přijde každý rok na stovky tisíc korun, řekl ČTK Hegar.

Práce na prodloužení trati k nedaleké restauraci začaly loni v létě. "Od té doby jsme udělali zemní práce na nové trati, ale ještě ne úplně. Jsou položená čtyři pole, ale není to pojízdné, protože to ještě není zaštěrkované a podbité. Čtyřikrát šest metrů se položilo, bohužel to nejde tak rychle," uvedl Hegar.

V uplynulých měsících ho spolu s dalšími dobrovolníky zaměstnala v areálu výměna zhlaví a instalace dvou nových výhybek. "Udělali jsme ještě slepou kolej na odstavení vagonů. To nám zabralo dost času, jinak by z nové trati bylo více," řekl Hegar, který pracuje jako strojvedoucí nákladního vlaku.

Vytrvalé deště v posledních týdnech navíc odhalily, že je třeba úsek, kudy trať povede, odvodnit. "Jak byly teď deště, tak se ukázalo, že musíme udělat drenáže. Na tom pracujeme. Tekly nám tudy proudy vody," uvedl Hegar. Kdy by mohly po novém úseku trati začít jezdit vláčky si netroufl odhadnout.

První dvě lokomotivy koupili nadšenci v roce 2007. Byly to stroje z 50. let, které jezdily v cihelnách. Později k nim přibylo dalších pět mašinek, mimo jiné z dolů. Lokomotivy, které po trati jezdí, dobrovolníci postupně renovují. Za mašinky zapřahají sedm vagonů, z toho tři kryté a čtyři otevřené. Další vagon, do kterého se dostanou i lidé na vozíku, připravují.

Projížďku vláčky nabízí spolek zájemcům několikrát do roka. Nejinak tomu bylo i o tomto víkendu, kdy si jízdu nenechaly ujít stovky lidí. Mezi nimi byl i Petr Snášel z Tovačova na Přerovsku, který do Rajnochovic přijel se dvěma syny předškolního věku. "Už se sem chystám asi dva roky, pořád nám to nevycházelo. Pro děcka je to skvělá zábava. To, že ti kluci to tady dělají sami takhle na koleně, a dělají to pro lidi, je úžasná věc," řekl Snášel.

Spolek se svými aktivitami pokouší připomenout zaniklou Arcibiskupskou lesní železnici. Od roku 2010 začali jeho členové budovat nynější areál, kde kromě kolejí širokých 600 milimetrů, lokomotiv a vagonů nechybějí ani výhybky a nástupiště. Pozapomenutá železnice se tak začala měnit v nevšední a originální turistický cíl.

Původní Arcibiskupská lesní železnice sloužila v letech 1905 až 1921 k dopravě kulatiny z Kelčského Javorníku na parní pilu v Rajnochovicích. Trať byla dlouhá 9,6 kilometru, překonávala potok a kvůli kopcům i značný sklon. Vagony nejdříve tahali koně, později parní lokomotiva.