V prvním pololetí se v ČR meziročně vytěžilo o pětinu více hnědého uhlí

Praha - V České republice se v letošním prvním pololetí vytěžilo 16,42 milionu tun hnědého uhlí, meziročně o pětinu více. Naopak těžba černého uhlí klesla o téměř polovinu na 709.000 tun. Vyplývá to ze statistiky, kterou zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Na údaje upozornil Ekonomický deník.

Z celkové těžby černého uhlí je 571.000 tun koksovatelného a 138.000 tun energetického uhlí. V provozu zůstává poslední činný důl – ČSM na Karvinsku. V provozu měl být do poloviny roku 2023, nyní státem vlastněná společnost OKD prodloužila jeho těžbu do konce roku 2023. Vedení OKD zároveň usiluje o získání povolení pro těžbu na další období, což by umožnilo zajistit dodávky uhlí pro klíčové zákazníky až do roku 2025.

Za celý loňský rok se v ČR vytěžilo podle statistiky MPO téměř 29,3 milionu tun hnědého uhlí a 2,2 milionu tun černého uhlí, z toho 1,5 milionu tuny koksovatelného a 700.000 tun energetického. Černého uhlí se loni vytěžilo meziročně o tři procenta více, hnědého o 0,7 procenta méně.

Do ČR se letos v prvním pololetí dovezlo přes 2,3 milionu tun černého uhlí a 119.000 tun hnědého uhlí. Naopak vyvezlo se 522.000 tun černého uhlí a 318.000 tun hnědého uhlí.

Například Severočeské doly, které stoprocentně vlastní ČEZ, v pololetí navýšily těžbu o 11 procent na 8,5 milionu tun, vyplývá z prezentace k pololetním výsledkům. Uhelné elektrárny skupiny ČEZ v České republice navýšily výrobu o dvě procenta, dodatečné uhlí tak směřovalo hlavně do elektráren a tepláren v majetku externích odběratelů nebo na sklad, uvedl Ekonomický deník.