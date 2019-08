V prvním pololetí nejvíc peněz poradcům vyplatilo MF

Praha - Nejvíc peněz poradcům, advokátům a advokátním kancelářím z ministerstev, která odpověděla na dotaz ČTK, letos v prvním pololetí vyplatilo ministerstvo financí (MF), a to zhruba 43,2 milionu korun. Za stejné období loni to bylo zhruba 11,5 milionu. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dalo 18,4 milionu, resort dopravy poradce odměnil 16,1 milionu. Ministerstvo zdravotnictví platilo zejména za zastupování v kauze Diag Human - loni přes osm milionů, za letošní první pololetí dalo advokátní kanceláři Bělina & Partners AK s.r.o dalších téměř šest milionů korun. Vyplývá to ze seznamů poradců a advokátů, které úřady zveřejnily na webech.

Za nárůstem vyplacené sumy MF jsou především výdaje advokátním kancelářím, které zastupují ČR v mezinárodních arbitrážích. ČR letos uspěla například ve čtyřech mezinárodních arbitrážích celkem o zhruba půl miliardy korun, které souvisí s investicemi do fotovoltaických elektráren. Aktuálně čelí ČR devíti mezinárodním arbitrážím.

MMR vyplatilo na odměnách poradcům 18,4 milionu korun, meziročně o 18,7 procenta více. Proti druhému pololetí loňského roku to bylo o 15 procent méně. Téměř čtvrtinu dostala poradenská společnost Ernst & Young za hodnocení podkladové studie pro čerpání evropských fondů v období 2021 až 2027.

Resort dopravy letos výdaje na poradce výrazně snížil. Ve stejném období loni na ně vynaložil 51,5 milionu korun. Letošní nejvyšší položkou jsou poradenské práce společnosti Deloitte Advisory za 6,5 milionu korun, které ministerstvo využívá k přípravě nového mýtného systému. Loňské výdaje oproti letošnímu roku výrazně navýšily například služby pro studii vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.

Firma Diag Human se s Českem soudí kvůli zmařenému obchodu s krevní plasmou. Meziročně náklady na právníky a poradce ministerstva zdravotnictví vzrostly. Zatímco loni resort zaplatil za první pololetí 5,4 milionu korun, letos 7,3 milionu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu na odměnách vyplatilo zhruba 4,9 milionu. Loni za stejné období to bylo 3,6 milionu. Ministr Karel Havlíček (za ANO) ČTK řekl, že většinu poradců zdědil a musí respektovat jejich stávající smlouvy. Těm, kteří končí, je ukončuji, do začátku příštího roku bych chtěl mít nanejvýš pět poradců, uvedl ministr.

Resort spravedlnosti vyplatil poradcům 1,4 milionu korun. Ke konci června evidoval devět poradců. Většině z nich platí úřad na základě dohody o pracovní činnosti 550 korun za hodinu. Čtyři z poradců jsou uznávaní právníci - soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu Jiří Říha, expert na obchodní právo Petr Čech, specialistka na mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech Zdeňka Barešová a německý soudce Paul Springer.

Bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) měl letos 11 poradců, tři z nich odešli během března až května, zbylí po Staňkově odchodu z funkce. "S výjimkou jedné byly dohody o pracovní činnosti pro poradce exministra Staňka sjednány se sazbou nepřekračující 25.000 korun měsíčně," sdělila ČTK mluvčí ministerstva Martha Häckl. Počet poradců i výše jejich odměn jsou podle informací na webu úřadu přibližně stejné jako v minulých letech a u předchozích ministrů.

Ministerstvo zemědělství vyplatilo poradcům necelých 1,1 milionu korun, za předchozí pololetí to bylo necelých 1,05 milionu. Ministerstvo zahraničí letos v prvním pololetí zaplatilo za poradenské a konzultační služby 514.000 korun. Meziročně je to o 14 procent méně, proti druhému pololetí loňského roku ale vyplacená částka vzrostla o 186.000 korun.

Na ministerstvu životního prostředí (MŽP) se oproti předchozímu pololetí seznam poradců a poradních orgánů příliš nezměnil. Resort oproti předchozímu pololetí nemá poradkyni na problematiku udržitelného rozvoje či na výzkum a vývoj.