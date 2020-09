V prvních dvou týdnech v září se nakazilo skoro 400 učitelů

Praha - Za první dva zářijové týdny se novým typem koronaviru nakazilo skoro 400 učitelů. Na středečním neveřejném jednání výboru pro zdravotnictví to poslancům řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Vyplývá to z dnes zveřejněného záznamu. Od začátku epidemie do 12. září se podle něho nejvíc nakazilo pracovníků v administrativě a strojírenství, nezaměstnaných a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Výrazně v poslední době rostl i počet nakažených zdravotníků. Lékařů bylo podle dat zveřejněných Českou lékařskou komorou k 19. září aktuálně nakaženo 259, o měsíc dřív čtyři. Mezi zdravotními sestrami se počet nakažených zvýšil od 20. srpna ze tří na 433.

"Počet nakažených zdravotníků roste rovnoměrně s epidemiologickou zátěží, protože většina zdravotnických profesionálů se nakazí v běžném životě," řekl Dušek. Nakažených pedagogů ale přibývá rychleji. "Učitelé jsou noví horníci, které jsem vám tu prezentoval v létě," dodal.

Od začátku září se nejvíc nakazilo pracujících v administrativě, kde je od epidemie vůbec nejvíc nakažených (1535). Druhý největší počet za září je nakažených učitelů, následují OSVČ, nezaměstnaní a pracovníci ve strojírenství. Za září se také nakazilo 135 pracujících ve sportu, zřejmě jde zejména o medializované nákazy z fotbalových nebo hokejových klubů. Pendlerů, kteří se musí pravidelně testovat, bylo od začátku epidemie nakaženo 77, za září jich přibylo jenom sedm.

Z řad poslanců zazněl požadavek o týdenním hlášení počtu nakažených lékařů a učitelů nebo počtu nákaz v domovech sociálních služeb. Podle Duška budou lůžkové sociální služby jako domovy pro seniory nebo pro pacienty s Alzheimerovou nemocí do dvou týdnů připojeny systému, který umožní denní hlášení počtu nakažených.

Počty nakažených podle profesí (k 12. září):

Profese Nakažených celkem Aktuálně nemocných Nakažených za poslední týden Nakažených za posledních 14 dní Administrativa 1535 527 254 460 Strojírenství, elektro 1324 301 154 271 Nezaměstnaný 1079 339 130 291 OSVČ 359 959 167 319 Hornictví 904 6 4 14 Zdravotní sestra 886 206 100 173 Pedagog 846 423 261 397 Dělnické profese 654 135 58 111 Rodičovská dovolená 594 162 78 149 Řemeslník 500 115 52 94 Lékař 431 115 67 100 Sportovní aktivity 390 145 59 135 Prodavač/ka 383 104 43 82 Pracovník v gastronomii 356 89 45 84 Pendler 77 9 4 7

zdroj: materiály z jednání výboru pro zdravotnictví