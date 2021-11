V první výzvě programu Obchůdek 2021+ o podporu požádalo 11 krajů

Praha - V první výzvě programu Obchůdek 2021 podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), které dotační titul připravilo, požádalo o podporu 11 krajů. Všem byla schválena maximální výše dotace, a to tři miliony korun. Při akci Den s Českou kvalitou to dnes řekl ředitel odboru podnikatelského prostředí MPO Pavel Vinkler. Úřad žádostí přijímal od 4. srpna do 29. října.

Do programu se zapojily kraje Jihomoravský, Královéhradecký, Pardubický, Liberecký, Ústecký, Olomoucký, Zlínský, Plzeňský, Moravskoslezský, Jihočeský a kraj Vysočina. Na první výzvu bylo připraveno 39 milionů korun, do roku 2025 se počítá s alokací 195 milionů korun.

Vinkler doporučil při zájmu o čerpání pomoci sledovat v dalším období web obchudek2021plus.cz. Mluvčí MPO Štěpánka Filipová ČTK řekla, že termín vyhlášení druhé výzvy zatím nebyl stanoven. "Odvíjí se mimo jiné od nové vlády," uvedla.

Program Obchůdek 2021+ je určen všem krajům kromě Prahy. Středočeský kraj na konci srpna oznámil, že se do programu letos nezapojí kvůli nízkému objemu pomoci. Karlovarský kraj v říjnu uvedl, že z podobně zaměřeného krajského dotačního titulu už malé obchody letos podpořil. S využitím programu připraveným MPO počítá až pro příští rok. Upraví vlastní podpůrný titul, aby se dotace neduplikovaly.

Obchůdek 2021+ má pomoci provozovatelům koloniálů v obcích do tisíce obyvatel, respektive do tří tisíc, kdy v jednotlivých částech obce nežije více než tisíc lidí. Ti mohou získat příspěvek až 100.000 korun za rok. Využít ho mohou na mzdy zaměstnanců, nájem, internet, vytápění, osvětlení nebo na náklady spojené s přijímáním platebních karet. Program může podle předsedy Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Pavla Březiny zachránit stovky prodejen.

V každém kraji je podle MPO zhruba 400 malých prodejen, které mohou být příjemci podpory.