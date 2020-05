V první výzvě programu COVID III banky dají úvěry až 167 mld. Kč

Praha - Záruční program pro živnostníky a firmy zasažené v souvislosti s koronavirem COVID III by měl fungovat až do konce letošního roku. Rozdělen bude do několika výzev, v první komerční banky a spořitelní družstva poskytnou podnikatelům úvěry ve výši až 167 miliard korun. Zájem o spolupráci v tomto programu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), která za půjčky bude ručit, projevilo 20 finančních institucí. Na základě tržních podílů byly vypočítány výše zaručovaných portfólií jednotlivých bank a spořitelních družstev. ČMZRB s finančními institucemi ode dneška podepisuje smlouvy. ČTK o tom dnes informovala mluvčí ČMZRB Marie Lafantová.

Vláda do programu COVID III vyčlenila 150 miliard korun. Díky tomu budou moci podnikatelé čerpat půjčky v objemu až 500 miliard korun. Podporu by mohlo získat až 150.000 živnostníků a firem. "Alokovaná částka bude rozdělena do několika výzev. V té první budou moci finanční instituce poskytnout firmám až 167 miliard korun zaručených provozních úvěrů. Přepokládáme, že program COVID III kontinuálně poběží až do konce roku 2020," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců budou mít nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, získají záruku do 80 procent. Délka ručení bude tři roky. Maximální výše úvěru bude 50 milionů korun. Půjčky jsou určeny pro zaplacení provozních výdajů, nemohou být použity na investice. Nesmějí být vynaloženy ani na refinancování dříve uzavřených smluv o jiném dluhovém financování.

Žádat o půjčky mohou i podniky, které získaly podporu v předchozích vlnách programu. COVID III nelze kombinovat pouze s programem COVID plus pro velké firmy, kde za úvěry ručí Exportní garanční a pojišťovací společnost. Úvěr by ovšem neměl být použit na úhradu stejných nákladů, na které byl schválen v předchozí vlně.

Seznam bank a spořitelních družstev, které podaly žádost do programu COVID III:

Název finanční instituce Maximální objem zaručených úvěrů Air bank a.s. 146,127.294 Kč Banka CREDITAS a.s. 1.449,558.974 Kč Citibank Europe plc, organizační složka 2.594,354.320 Kč Česká spořitelna, a.s. 36.383,318.248 Kč Československá obchodní banka, a.s. 30.894,357.576 Kč Equa bank a.s. 1.200,741.608 Kč Expobank CZ a.s. 307,464.943 Kč Fio banka, a.s. 1.882,183.127 Kč J & T BANKA, a.s. 2.054,995.899 Kč Komerční banka, a.s. 33.920,132.359 Kč MONETA Money Bank, a.s. 10.802,682.739 Kč NEY spořitelní družstvo 133,856.582 Kč Oberbank AG pobočka Česká republika 3.063,525.981 Kč Peněžní dům, spořitelní družstvo 133,856.582 Kč PPF banka a.s. 2.223,725.458 Kč Raiffeisenbank a.s. 14.921,572.508 Kč Sberbank CZ, a.s. 4.182,498.151 Kč TRINITY BANK a.s. 536,001.746 Kč Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha 880,054.268 Kč UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 18.955,658.305 Kč

Zdroj:ČMZRB