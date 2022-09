V průvodu za legalizaci konopí prošly Prahou stovky lidí

Praha - Centrem Prahy prošly stovky lidí, kteří požadovali legalizaci konopí v Česku. Průvod Million Marihuana March vyrazil kolem 16:30 ze Staroměstského náměstí k holešovickému klubu Cross, kde byl připravený kulturní program. V poklidném pochodu doprovázeném hudbou z reproduktorů lidé nesli transparenty s hesly "Konopné rostliny do každé rodiny" nebo "Volte konopí". Někteří účastníci využívali motivy konopí na svém oblečení.

Fotogalerie

Předseda spolku Legalizace.cz Robert Veverka v úvodním projevu na Staroměstském náměstí vyzval k dekriminalizaci používání konopí doprovázené smysluplnou regulací. Lidé by podle něj měli dostat možnost si konopí v omezeném množství koupit nejen k léčebným účelům.

"Ačkoli od ledna letošního roku platí v Česku novela zákona, která umožňuje více licencovaným firmám pěstovat a vyvážet léčebné konopí a zároveň zvyšuje povolené množství THC u veškerého konopí na jedno procento, nadále přetrvává konopná prohibice a stíhání dospělých lidí, kteří s konopím nakládají pouze pro osobní potřebu," uvedl Veverka za pořadatele v tiskové zprávě. Nelegálnost marihuany má podle něj negativní dopady na veřejné zdraví a lidská práva a také neúměrně k výsledkům zatěžuje veřejné rozpočty a orgány činné v trestním řízení při vymáhání represivních zákonů.

Koupit si za přísných podmínek marihuanu legálně by mohlo být v Česku brzy možné. Pravidla prodeje a nákupu má upravovat zákon, který chce ještě do konce letošního roku předložit národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Dnes ČTK řekl, že by stát díky kontrolovanému trhu s konopím mohl na daních získat miliardy korun. Ještě před zavedením regulovaného trhu by také měli čeští výrobci dostat možnost své konopné produkty vyvážet. Vobořil by chtěl, aby byl nový zákon v účinnosti nejpozději od ledna 2024. O regulaci trhu s konopím v Evropské unii začali dnes v Praze debatovat protidrogoví koordinátoři unijních států.

Akce Million Marihuana March vznikla v roce 1999 a od té doby se projevy nesouhlasu s kriminalizací konopí a jeho uživatelů konají ve stovkách měst po celém světě. Prahou průvod do roku 2019 procházel každoročně počátkem května, předloni se kvůli epidemii koronaviru přesunul na začátek září. Loni na podzim se Million Marihuana March nekonal.