V projektu Adopce Ukrajina mohou lidé podporovat rodiny uprchlíků dlouhodobě

Praha - Na pomoc válečným uprchlíkům zahájila Arcidiecézní charita Praha projekt Adopce Ukrajina. Vybere konkrétní ukrajinské rodiny, které uprchly před válečným konfliktem, a bude je s pomocí individuálních dárců podporovat. Bude je sociálně doprovázet až do chvíle jejich návratu do bezpečné Ukrajiny nebo úplné integrace do české společnosti. Charita to uvedla v dnešní tiskové zprávě.

"V dnešní době překotné a občas nekoordinované pomoci budeme dárcům garantovat, že podporují rodiny, které patří mezi ty nejzranitelnější," uvedl ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. Patří mezi ně senioři a ženy s dětmi, kteří v Česku nemají žádné příbuzné a kteří na Ukrajině nepatřili k movitějším příjmovým skupinám. Charita předpokládá, že do programu zapojí až několik stovek rodin.

Princip nové aktivity vychází z programu Adopce na dálku, v němž Arcidiecézní charita Praha pomohla již více než 35.000 dětí z chudých zemí ke vzdělání. I v programu Adopce Ukrajina si dárce bude moci "adoptovat" potřebnou ukrajinskou rodinu a přispívat pravidelně na pomoc. Kvůli ochraně soukromí nebudou znát dárci totožnost rodiny, ale Arcidiecézní charita Praha plánuje pořádat pravidelně setkání, kterého se mohou jak dárcovské, tak ukrajinské rodiny zúčastnit.

Protože ukrajinské rodiny bude třeba podporovat po dobu měsíců, možná i let, žádá charita případné dárce, aby si vybrali výši daru, který mohou pravidelně měsíčně zasílat. Číslo sbírkového konta je 749986/5500, variabilní symbol 4343.

Katolická církev i další církevní společenství v Česku pomáhají Ukrajině zmítané válkou od začátku konfliktu. Vyhlásily sbírky a postupně nabízejí ubytovací kapacity, nabízejí duchovní a psychologickou pomoc. Zejména s ubytováním pomáhají nejen jednotlivé farnosti, ale i řádové sestry v celé zemi.

Českobudějovická diecéze třeba k 11. březnu měla k dispozici na farách a v klášterech 26 objektů se 166 lůžky pro uprchlíky. Z toho obsazených bylo zhruba 37 lůžek v osmi objektech, uvedl Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice. Kromě ubytování v církevních objektech diecézní charita eviduje nabídky na ubytování také od soukromých osob nebo organizací, k 11. březnu evidovala takových lůžek 169, obsazených jich k tomuto dni bylo necelých 70.

Pomoc především ukrajinským matkám s dětmi nabízejí všechny tuzemské diecéze, kterých je osm. Pražské arcibiskupství v pátek na twitteru uvedlo, že se kardinál Dominik Duka rozhodl ubytovat v budově arcibiskupství rodinu řeckokatolického kněze prchajícího před válkou na Ukrajině. Arcibiskupství navíc na pomoc uprchlíkům vyčlenilo jeden ze svých aktuálně nevyužívaných objektů v Praze. Uprchlíkům i jejich zemi pomáhají také církev evangelická, která proto zřídila speciální web, či husitská.