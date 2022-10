V projednání kauzy Čapí hnízdo bude soud pokračovat v prosinci

Praha - V projednávání kauzy kolem udělení dotace společnosti Farma Čapí hnízdo bude pražský městský soud pokračovat v týdnu od 19. prosince. V plánu má výslech znalců, ve svých výpovědích by také mohli pokračovat obžalovaní, předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Předseda trestního senátu Jan Šott dnes také nařídil hlavní líčení na další tři dny v lednu.

Šott počítá s tím, že by v prosinci mohly v případu začít závěrečné řeči, lednová jednání nařídil "do rezervy". V prosinci by soud mohl vyslechnout písmoznalce Aleše Čulíka, který by se mohl vyjádřit k tomu, zda podpisy na listinách k převodu akcií firmy Farma Čapí hnízdo patří obžalovanému Babišovi. Čulík v září uvedl, že podpis Babišova syna Andreje na listině k nabytí akcií společnosti pravděpodobně není pravý a že našel některé podobnosti s písmem Babiše staršího, nemohl ale učinit kategorické závěry.

Soud by měl také vyslechnout znalce k duševnímu stavu Andreje Babiše mladšího, který u soudu vypovídal v září. Tehdy Babiš mladší řekl, že listinu o převodu akcií nepodepsal, až později podle svých slov připojil své podpisy v sídle Agrofertu pod listinu, s jejímž obsahem se neseznámil.

Dnes se soud věnoval konstatování listinných důkazů. Státní zástupce pak přečetl listiny týkající se finanční udržitelnosti projektu či definici veřejné podpory projektu. Obhajoba četla listiny související s definicí malého a středního podniku, účetní závěrky či části usnesení policie, kterým vyšetřovatelé odložili tzv. reklamní větev kauzy Čapí hnízdo. Babiš následně zkritizoval roli médií v případu. Po skončení hlavního líčení jednání komentovat nechtěl. Babišův advokát Eduard Bruna nevyloučil, že obhajoba navrhne další důkazy.

Nagyová po jednání novinářům řekla, že po všech výpovědích svědků a provedených důkazech se pro ni nic nezměnilo. "Stále vnímám svoji - a obou obžalovaných - nevinu, byla bych ráda, aby to co nejdříve skončilo zprošťujícím rozsudkem," řekla.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu odmítají.