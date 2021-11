V prodejnách se v podzimní potravinové sbírce vybralo 410 tun zboží

Lidé se mohli 20. listopadu 2021 ve zhruba 1300 obchodech po celé České republice zapojit do podzimního kola Sbírky potravin, kterou pořádá Česká federace potravinových bank. Snímek je z obchodu Billa v Havlíčkově ulici v Jihlavě.

Lidé se mohli 20. listopadu 2021 ve zhruba 1300 obchodech po celé České republice zapojit do podzimního kola Sbírky potravin, kterou pořádá Česká federace potravinových bank. Snímek je z obchodu Billa v Havlíčkově ulici v Jihlavě. ČTK/Pavlíček Luboš

Praha - Podzimní kolo potravinové sbírky vyneslo v kamenných obchodech v celé zemi 410 tun zboží pro potřebné. Organizátoři to sdělili ČTK. Darovat trvanlivé potraviny a drogistické zboží mohli lidé ve zhruba 1300 prodejnách v sobotu. Sbírka pokračuje i dnes ve velkoobchodech Makro, do 30. listopadu se mohou lidé do sbírky připojit přes on-line supermarkety Rohlik.cz, Košík.cz a iTesco.

Zákazníci v sobotu v obchodech darovali 357 tun potravin, ze kterých je podle potravinových bank možné připravit až 714.000 porcí jídla. Lidé pro potřebné nakoupili také 53 tun základního drogistického zboží a hygienických potřeb. Výsledek je podle organizátorů druhý nejlepší v historii sbírky, zapojil se rekordní počet obchodů. V letošním jarním kole prodejci v klasických obchodech vybrali 318 tun zboží. Loňské podzimní kolo potravinové sbírky vyneslo 440 tun zboží pro potřebné, jarní se kvůli pandemii koronaviru nemohlo konat.

"Česko se stále potýká s koronavirovou krizí a bohužel to není krize jediná. Počet lidí v nouzi, kteří jsou závislí na pomoci potravinových bank, v posledních dvou letech výrazně roste. Mnoho obyvatel přišlo o zaměstnání i o úspory, což vyvolává nedostatek finančních prostředků, které by pokryly alespoň nejnutnější životní potřeby," uvedla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

Pro další fungování potravinových bank je podle Láchové nezbytná pomoc státu. Na zajištění provozu bankám podle ní momentálně chybí deset milionů korun. První místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) v sobotu novinářům řekla, že sněmovní zemědělský výbor už dříve pro potravinové banky schválil navýšení peněz na provoz o 20 milionů korun. Kovářová v sobotu vládu vyzvala, aby peníze bankám odeslala příští týden. ČTK zjišťuje reakci odpovědných ministerstev.

Sbírka potravin se od roku 2019 koná dvakrát ročně, organizuje ji Česká federace potravinových bank se Svazem obchodu a cestovního ruchu a také obchodními řetězci a dalšími partnery. Pomoc směřuje opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova nebo lidem s psychickým a tělesným postižením.