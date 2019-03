Praha - V příštích týdnech se v Česku oproti předchozím rekordně teplým dnům zřejmě značně ochladí. Zatímco tento týden rtuť stoupla místy nad 20 stupňů, příští týden se stěží dostane nad deset stupňů Celsia. V noci pak teploty hlavně v příštím týdnu spadnou zřejmě pod bod mrazu. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), a z krátkodobé předpovědi počasí.

Příští týden se budou podle předpovědi ČHMÚ pohybovat teploty přes den asi od tří do 11 stupňů a v noci mohou klesnout až k minus třem stupňům. Bude převážně oblačno až zataženo a místy bude možná i sněžit.

Týdenní průměry denních teplot budou pro příští dva týdny od 11. do 24. března kolem osmi stupňů a u nočních teplot kolem jednoho stupně. V následujících dvou týdnech od 25. března do 7. dubna očekávají meteorologové týdenní průměry denních teplot kolem 12 stupňů a nočních teplot kolem tří stupňů. "Toto roční období je však charakteristické přechodnými vpády chladného vzduchu. Lze tedy očekávat přechodné teplotní výkyvy do teplejších i studenějších hodnot," uvedli pracovníci ústavu.