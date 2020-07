V případě epidemie lidé podle průzkumu nejvíc podporují měření teploty

Praha - Z opatření proti šíření případné další pandemie podobné šíření nového koronaviru by největší podporu veřejnosti mělo měření tělesné teploty na veřejných místech jako jsou nemocnice či úřady. Souhlasilo by s ním 86 procent obyvatel. Více než čtyři pětiny lidí by souhlasily s omezením způsobu pohybu na veřejnosti a s povinným nošením roušek. Naopak nejmenší podporu Čechů má zveřejňování jmen nakažených. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Omezení způsobu pohybu na veřejnosti, tedy nařízení povinných odstupů a omezení počtu lidí na jednom místě, by schvalovalo 82 procent respondentů. Povinné nošení roušek na veřejnosti by považovalo za správné 81 procent lidí.

Přibližně tři čtvrtiny dotázaných vyjádřily v případě příchodu další pandemie souhlas s využíváním dat z mobilního telefonu a platební karty o pohybu nakaženého v posledních dnech s jeho souhlasem. Tři čtvrtiny lidí by souhlasily s uzavřením hranic.

Omezení vycházení z domova jen na nutné případy by souhlasilo 64 procent dotázaných. O jeden procentní bod méně by souhlasilo s použitím dat z mobilů a karet k určení všech lidí, se kterými se nakažený setkal v posledních dnech. Pouze třetina respondentů by ale souhlasila s využitím těchto dat bez souhlasu nemocného.

S možností vstupovat do domácností za účelem testování pravděpodobně nakažených bez jejich souhlasu by souhlasilo 28 procent Čechů. Pro zveřejňování jmen nakažených se vyslovila zhruba pětina respondentů.

Postoj lidí k zavedení opatření souvisí mimo jiné s pozicí v zaměstnání. S většinou opatření souhlasili více studenti, důchodci, dělníci a manuálně pracující. "Další souvislost byla zjištěna i se zdravotním stavem, kdy dotázání, kteří svůj zdravotní stav hodnotí jako špatný, případně tak napůl, častěji souhlasí s většinou opatření, vyjma využití dat z telefonu a platební karty a s měřením teploty na veřejných místech," uvádí CVVM.

Významné rozdíly v odpovědích zjistil průzkum i z hlediska věku. Lidé starší 65 let častěji souhlasili se vstupem do domácností za účelem testování pravděpodobně nakažených bez jejich souhlasu, s omezením vycházení z domova a s nedobrovolným využitím dat z mobilu a karty o pohybu nakaženého.

Průzkumu provedlo CVVM od 4. do 17. června. Zapojilo se do něj 1011 obyvatel ČR ve věku od 18 let.