Příbram - V Příbrami se otevřela pobočka organizace SOS dětské vesničky, která pomáhá pěstounským rodinám. Jde o detašované pracoviště kanceláře v Praze 5 a první pobočku ve středních Čechách. Lidé ji najdou v Pražské ulici, její pracovnice nabízí služby rodinám z okolí Příbrami, Dobříše či Sedlčan a případně dalších obcí v jižní části Středočeského kraje, řekla dnes ČTK ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.

Zřízení pobočky v Příbrami se podle ní nabízelo, protože je do města dobré spojení z pracoviště v Praze. Do budoucna by příbramská pobočka měla mít víc zaměstnanců, zatím je tam jedna sociální pracovnice. "Začínáme s jednou pracovnicí, ale mohou ji podpořit kolegové z pražské pobočky, tam máme další tři pracovníky," uvedla Šalátová.

Organizace SOS dětské vesničky působí v osmi krajích. Příbramskou kancelář zájemci najdou v pasáži Jana v Pražské ulici číslo 14. Otevřeno je každý všední den od 8:00 do 15:00, návštěvu je dobré si předem domluvit. Starosta Jan Konvalinka (za ANO) ČTK řekl, že na SOS dětské vesničky jsou v Příbrami napojeny terénní služby i místní Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). "Určitě budeme na bázi našich sociálních služeb a na bázi odboru sociálních věcí a zdravotnictví spolupracovat," dodal Konvalinka.

Rodinám, které pečují o přijaté děti, pobočka nabízí poradenství v náhradní rodinné péči a v sociální oblasti, odborné vzdělávání, psychologickou a další odbornou podporu. "Pomáháme pěstounským rodinám jak v každodenních záležitostech souvisejících s náhradním rodičovstvím, tak ve zvládání situací specifických pro náhradní rodinnou péči," řekla Šalátová. Podle ní v tom hodně pomáhá přístup terapeutického rodičovství, který bere v úvahu traumatické zážitky, jimž byla řada dětí v náhradní péči v nejranějším věku vystavena.

SOS dětské vesničky také pomáhají v kontaktech s biologickou rodinou dítěte. Mohou takové setkání pomoci zorganizovat a nabízejí vhodné prostory pro kontakt i asistenci odborného pracovníka. V zákonem stanovených případech hradí SOS dětské vesničky krátkodobé hlídání dětí a přispívají na pobytové aktivity dětí v době odpočinku pěstounů.

České SOS dětské vesničky jsou součástí celosvětové sítě. První SOS dětská vesnička vznikla v roce 1949 v rakouském Imstu. S myšlenkou dát po válce dohromady sirotky a bezdětné ženy, které ztratily muže, přišel rakouský filantrop Hermann Gmeiner.