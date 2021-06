V prezidentských volbách v Peru vede podle předběžných výsledků Fujimoriová

Lima - V druhém kole prezidentských voleb v Peru vede konzervativní kandidátka Keiko Fujimoriová, po sečtení tří čtvrtin hlasů pro ni hlasovalo 52 procent voličů. Levicový kandidát Pedro Castillo dostal zhruba 48 procent hlasů, uvedla volební komise. Žádný z kandidátů se zatím neprohlásil za vítěze voleb.

Podle agentury EFE ale stále chybí údaje z venkovských oblastí, kde se očekává, že bude mít převahu Castillo. Fujimoriová podle analytiků vede ve větších městech. S pokračujícím sčítáním se rozdíl mezi Fujimoriovou a Castillem zmenšuje, uvádí místní tisk.

Dceři odsouzeného autoritářského exprezidenta Alberta Fujimoriho, označované za pravicovou populistku, po sečtení 77,7 procenta hlasů vyjádřilo přízeň 51,9 procenta voličů jihoamerické země. Radikálně levicový odborářský lídr Castillo, který překvapivě vyhrál dubnové první kolo prezidentského klání, má zatím 48,1 procenta hlasů. Skoro šest procent odevzdaných hlasů bylo neplatných či bez vyjádření preference. K urnám přišlo přes 77 procent oprávněných voličů.

Průzkum provedený agenturou Ipsos po hlasování u volebních místností předpověděl nejtěsnější výsledek. Fujimoriová podle něj vede o pouhých 0,6 procenta. Je to méně, než kolik činí možná statistická chyba.

Těsný souboj v kombinaci s pomalým sčítáním hlasů může spustit sociální nepokoje, pokud zklamaní stoupenci svých kandidátů zpochybní výsledky hlasování, varuje Reuters. Poté co zmíněný exit poll přisoudil Fujimoriové těsné vedení, vyzval Castillo své přívržence, aby vyšli do ulic. Fujimoriová řekla, že se zdrží komentářů do vyhlášení oficiálních výsledků.

Peru s 33 miliony obyvatel prochází bouřlivým politickým obdobím - od posledních prezidentských voleb v roce 2016 mělo čtyři prezidenty. Volby vyhrál Pedro Pablo Kuczynski, který jen těsně porazil právě Fujimoriovou. Ta tehdy získala většinu v parlamentu a snažila se o sesazení Kuczynského, který v roce 2018 těsně před hlasováním o svém sesazení kvůli podezření z korupce sám rezignoval. Nahradil ho viceprezident Martín Vizcarra, jehož parlament sesadil loni v listopadu a jehož nahradil šéf parlamentu Manuel Merino. Ten ale záhy též odstoupil po masových protestech v ulicích. Novým šéfem parlamentu a tudíž i prezidentem se pak stal poslanec Francisco Sagasti.