Přerov - V Přerově ve čtvrtek večer začal pětatřicátý ročník Československého jazzového festivalu. První festivalový koncert otevřel big band Concept Art Orchestra, o závěr večera se postará jeden z nejrespektovanějších francouzských bubeníků Damien Schmitt se svým projektem Damien Schmitt&Dam'nco. Letošní ročník zdobí řada známých sólistů a ansámblů světové scény, ale i významní čeští a slovenští jazzmani. Přehlídka potrvá v Městském domě do 27. října.

"S návštěvností jsme určitě spokojeni. Beznadějně vyprodaný je především páteční koncert, bohužel Městský dům není nafukovací. Když to dobře půjde, očekáváme návštěvnost kolem 2400 lidí," řekl dnes ČTK ředitel festivalu Rudolf Neuls.

Tahákem pátečního koncertu bude The Manhattan Transfer z USA, kteří mají za sebou pětačtyřicetiletou kariéru. "Jsou to několikanásobní držitelé Grammy. Natočili novou desku, která je velmi úspěšná. Je to legenda," podotkl Neuls. O účast této skupiny přerovští pořadatelé dlouho usilovali, na festivalu představí kapela také ukázky z nejnovějšího alba The Junction.

Diváci se mohou v pátek těšit i na orchestr skladatele, aranžéra, pianisty a textaře Kryštofa Marka, který za hudbu k filmu Masaryk získal v roce 2017 Českého lva. Před The Manhattan Transfer vystoupí pětinásobný laureát ceny Grammy, basista, producent a skladatel Victor Wooten, který do Přerova přijede se stejnou sestavou, s níž před rokem natočil album Tryptonyx. Na bicí zahraje další hvězda festivalu Dennis Chambers.

Na závěrečném sobotním koncertu čeká publikum kapela Academic Jazz band s šedesátiletou historií a česko-slovenské kvinteto Rostislav Fraš CZ-SK Quintet. O tečku za přerovským festivalem se postará kapela Chris Minh Doky & The Nomads, lídrem kvarteta je vietnamsko-dánský basista Chris Minh Doky, doplní ho mimo jiné idol mnoha bubeníků Dave Weckl.

Po každém koncertu bude After party. V předsálí Městského domu čekají posluchače hudební přídavky sestavy Jiří Halada & Friends. Lídrem je český saxofonista žijící v Německu, jenž se po několika letech vrátil do Česka, dodal ředitel festivalu.

Přerovská jazzová přehlídka vznikla v roce 1966 jako amatérský jazzový festival. V roce 1975 jej přerovští kulturní normalizátoři z města vyhnali, násilně tak tradici přerušili. V roce 1985 byl z iniciativy České jazzové společnosti festival obnoven a jazz se do města vrátil pod názvem Přerovský jazzový festival. Od roku 1996 nese opět název Československý jazzový festival. Na přehlídku každoročně jezdívá až 2500 diváků.