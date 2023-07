V předvečer nedožitých 84. narozenin Gotta zazněl v ČRo jeho hlas vytvořený AI

Praha - V živém vysílání Českého rozhlasu (ČRo) dnes poprvé představili dvouminutovou ukázku hlasu Karla Gotta vytvořeného umělou inteligencí. Bude součástí zvukové podoby jeho autobiografické knihy Má cesta za štěstím. Četbu audioknihy na pokračování v rámci projektu GOTT NAVŽDY začne ČRo Dvojka vysílat v pátek večer, bude mít 49 dílů. Celkem je dílů 73 a v nezkrácené podobě vyjdou v audioknize na podzim. Uvedl to moderátor Jiří Holoubek.

"Věřím, že Karel (Gott) by tenhle projekt podpořil, on vždycky rád lidi překvapoval," řekla ve vysílání Ivana Gottová. "Pamatuju, že jednou se přihlásil do soutěže o nejlepší imitaci Karla Gotta, tak by se pustil i do souboje s umělou inteligencí," dodala.

Projekt GOTT NAVŽDY vznikl díky katedře kybernetiky Západočeské univerzity (ZČU). ČRo se na tým syntézy řeči výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU obrátil koncem loňského roku. Výsledek jejich práce dnes mohli posluchači porovnat s nejstarším Gottovým rozhlasovým rozhovorem z roku 1964 a posledním z června 2019.

Ukázka Gottova hlasu, který v audioknize doplní herec Igor Bareš, vyvolala mezi přítomnými v rozhlasovém studiu S1 nadšení i smíšené pocity. "Je to neuvěřitelné a trochu šílené," reagovala zpěvačka Monika Absolonová.

"Jsem z toho trochu rozpačitý, protože by taková věc mohla být zneužitelná," podotkl klavírista Pavel Větrověc. Podle zpěvačky Jitky Zelenkové by lidé z podobných věcí strach mít neměli. "Stejně za tím vším vždycky bude stát člověk," prohlásila.

Vedoucí týmu syntézy řeči výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd ZČU Jindřich Matoušek podotkl, že "při zachování všech etických a právních aspektů není čeho se bát".

ČRo a Karel Gott Agency představili projekt v předvečer zpěvákových nedožitých 84. narozenin. Na rekonstrukci hlasu pracoval šestičlenný tým. Katedra kybernetiky ZČU pracuje s technologií syntézy řeči od 90. let.

Gottova autobiografie Má cesta za štěstím se stala krátce po vydání v roce 2021 bestsellerem. Kniha vyšla téměř dva roky po zpěvákově smrti, v den Gottových nedožitých 82. narozenin 14. července.

Karel Gott zemřel 1. října 2019, léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby, která ovlivnila několik generací posluchačů, bylo 80 let. Knihu Má cesta za štěstím zpěvák dokončil jen několik týdnů před smrtí. Gott v knize hovoří o svých dcerách, rodinném zázemí, rodičích, kamarádech i zálibách, k nimž patřilo především malování. V závěrečných kapitolách popisuje období zápasu s těžkou chorobou.

Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit 11. října 2019 v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49.000 lidí. O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam dorazili příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další pozvaní hosté. Tento den byl i dnem státního smutku.