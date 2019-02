CTK/Frank May, PICTURE ALLIANCE

Praha - Nejpopulárnější destinací v předprodejích leteckých zájezdů je letos Turecko, které tak na prvním místě vystřídalo Řecko. Zájem o nákup dovolené v režimu first minute je letos nejméně o desetinu vyšší než loni, shodují se cestovní kanceláře a agentury.

"Češi čím dál více při výběru dovolené vyhledávají kvalitní servis a preferují all inclusive služby. Tohle vše nabízí právě Turecko. A navíc za rozumnou cenu. Kvalita poskytovaných služeb v hotelových rezortech v Turecku je velmi vysoká," uvedla ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová.

Exim tours očekává, že v rámci předprodejů se prodá 40 až 50 procent kapacit. "Přičemž v případě nejžádanějších hotelů a termínů během období prodeje first minute může být i vyprodáno," uvedl Petr Kostka z Exim tours. Nejžádanější destinace jsou podle něj Turecko, Tunisko, Řecko, Egypt a Itálie.

"Turecko si ze všech destinací připisuje vůbec nejvýraznější nárůst v meziročním srovnání. Na mimořádný zájem o Turecko už reagovali i řečtí a španělští hoteliéři a snížili ceny," dodal mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Celkově je podle něj zájem o nákup dovolené ve first momentu asi o 15 procent vyšší než loni.

Turecku podle Sedlmajerové nahrává především to, že v poměru cena/výkon je jen těžké pro tamní rezorty hledat konkurenci; turecké pobřeží je navíc rozlehlé a celkově tak nabízí více hotelů a s tím i vyšší kapacitu. V minulých letech bylo Turecko pro Čechy především místo, kam mířili na last minute pobyty.

Prodej first minute zájezdů na léto 2019 začal rekordně brzy, už v polovině loňského srpna. Největší nápor objednávek očekávají prodejci v následujících týdnech. Loni v létě se Turecko, Egypt i Tunisko vrátily mezi nejpopulárnější destinace českých turistů. V předchozích několika letech přitom zájem o tyto země kvůli obavám o bezpečnost opadl.

Podle nedávné ankety ČTK mezi prodejci zájezdů bude chuť Čechů cestovat letos rekordní. Trh se zájezdy by mohl vzrůst v řádu jednotek procent. Češi v roce 2017 vyjeli na 4,9 milionu cest do zahraničí. Kratších výletů, do tří přenocování, bylo 1,3 milionu. Více cestovaly ženy. Z delších cest 83 procent tvořily dovolené a rekreace, zbytek návštěvy příbuzných a soukromé návštěvy. Tržby cestovních kanceláří a agentur v roce 2016 činily 47,7 miliardy korun.