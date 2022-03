V předkole play off doplnily Slavii a Kolín Prostějov s Frýdkem-Místkem

Praha - Hokejisté Prostějova a Frýdku-Místku si v posledním 51. kole základní části první ligy zajistili účast v předkole play off, kde doplnili Slavii a Kolín. Ty měly o postupu jasno po ztrátě Vrchlabí po úterní kontumaci duelu s Havířovem. Prostějov se radoval z postup díky výhře nad třetí Třebíčí 6:4 a boj o čtvrtfinále začne doma proti Kolínu. Frýdku-Místku stačila na 10. místo i porážka ve Vrchlabí 3:4 po samostatných nájezdech a zavítá na led Slavie.

K sestupujícím Benátkám nad Jizerou, Havířovu a Kadani, která v polovině listopadu odstoupila z ekonomických důvodů, se přidá také jeden z dvojice Ústí nad Labem, Šumperk. Čeká je play down o udržení na čtyři vítězné zápasy. Poražený spadne do druhé ligy a úspěšný celek bude hrát baráž s vítězem třetí nejvyšší soutěže.

Prostějov zabral po třech porážkách, při kterých získal jediný bod. Mezi 8. a 15. minutou se na jeho ledě konala přehlídka využitých přesilový her. Nejdříve otevřel skóre hostující Ladislav Bittner, potom v nich otočili stav na 3:1 Adam Havlík, Jan Kloz a Marek Švec. V čase 15:35 se podruhé v utkání prosadil Bittner, ale sedm sekund před koncem první třetiny využil i čtvrtou početní výhodu Jestřábů Petr Beránek.

V 38. minutě zvýšil Miloslav Jáchym, ale v úvodu třetí třetiny vrátili Horáckou Slavii na kontakt Adam Gajarský s Danielem Poizlem. Výsledek zpečetil 20 sekund před koncem při power play do prázdné branky Beránek.

Vrchlabí, které přišlo kvůli neoprávněnému startu útočníka Ondřeje Rohlíka o pondělní výhru nad Havířovem 4:1 a zápas byl kontumován 0:5, v přímém souboji o play off doma s Frýdkem-Místem kýženou výhru v běžné hrací době neuhrálo.

Domácí se ujali vedení v úvodu díky brance Tomáš Kynčla. V 32. minutě vyrovnal Rostislav Martynek, ale pět sekund před koncem druhé části vrátil domácím náskok Pavel Mrňa. Ve třetí třetině otočili stav Jakub Šlahař s Vítem Christovem a v čase 57:09 vynutil Tomáš Kaut prodloužení. V sedmé sérii rozstřelu rozhodl svým druhým úspěšným pokusem Tomáš Zeman, ale pro Vrchlabí už to bylo loučení se sezonou.

Vrchlabí nicméně stejně jako Poruba odvrátilo hrozbu play down. Ostravané vyhráli v Kolíně 3:1, poté co je v čase 44:43 dostal do vedení Markus Korkiakoski a v 54. minutě zvýšil Pavel Jenyš. Za domácí zkorigoval stav v přesilovce čtyř proti třem Lukáš Krejčík, ale výhru Poruby pojistil Dušan Žovinec.

Třináctému Ústí nad Labem by nakonec nepomohl ani úspěch se Slavií, které podlehlo 1:4. Pražané podesáté za sebou bodovali a pošesté z toho vyhráli. Po 83 sekundách hry se za hosty prosadil Martin Ondráček a v 16. minutě zvýšil Tomáš Knotek. Ve druhé třetině nejdříve snížil Tomáš Urban, ale v čase 39:33 vrátil hostům dvoubrankový náskok Radek Havel. Výsledek ještě dokonal v 53. minutě Patrik Machač.

Čtrnáctý Šumperk, který už měl jen teoretickou naději na únik play down, podlehl doma druhému Vsetínu 1:5 a potřetí za sebou nebodoval. Valaši odčinili pondělní domácí prohru s Kolínem 1:2 a zvítězili pošesté z uplynulých sedmi duelů. Ve 12. minutě se prosadili poprvé, když využil přesilovou hru Vít Jonák, a za 77 sekund zvýšil Ondřej Smetana. V druhém dějství snížil Denis Kindl, ale ve třetí části se za Valachy prosadil ještě dvakrát Luboš Rob a jednou Adam Hořanský.

Šestnáctý Havířov se rozloučil s první ligou po devíti letech domácí výhrou nad suverénem základní části Litoměřicemi 3:1. Favorizovaný Stadion otevřel skóre ve 14. minutě díky Jaroslavu Kracíkovi, ale před polovinou utkání vyrovnal Jakub Doktor. V čase 41:41 otočil stav v početní výhodě lotyšský obránce Gvido Jansons a 94 sekund před koncem přidal pojistku při power play do prázdné branky opět Doktor.

Patnácté Benátky nad Jizerou, které druhou nejvyšší soutěž opouštějí po 14 letech, na vlastním ledě podlehly Přerovu 2:5. Již jistě pátí Zubři, kteří měli jasno, že začnou čtvrtfinále na ledě čtvrté Jihlavy, si připsali jedenáctou výhru z posledních třinácti duelů.

Do vedení je v 5. minutě dostal Matouš Kratochvil, v čase 9:13 sice vyrovnal Antonín Dušek, ale za 55 sekund vrátil hostům vedení Antonín Pechanec a za dalších 39 zvýšil Tomáš Doležal. Ve 26. minutě snížil Adam Dlouhý. Hosté pojistili ve třetí třetině výhru v přesilovkách, které využili Jan Svoboda a Tadeáš Král.

51. kolo první hokejové Chance ligy: Havířov - Litoměřice 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Branky: 29. a 59. J. Doktor, 42. G. Jansons - 14. Kracík. Rozhodčí: Koziol, Marek - Hanzlík, Komínek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 448. Benátky nad Jizerou - Přerov 2:5 (1:3, 1:0, 0:2) Branky: 10. Dušek, 26. A. Dlouhý - 5. Š. Kratochvil, 11. Pechanec, 11. T. Doležal, 47. Jan Svoboda, 56. Tadeáš Král. Rozhodčí: Čáp, Zavřel - Beneš, J. Dědek. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:2. Diváci: 160. Šumperk - Vsetín 1:5 (0:2, 1:0, 0:3) Branky: 28. D. Kindl - 41. a 48. Rob, 12. Jonák, 13. Smetana, 49. Hořanský. Rozhodčí: Cabák, Šudoma - Zídek, Otáhal. Vyloučení: 1:6. Využití: 0:1. Diváci: 1125. Ústí nad Labem - Slavia Praha 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Branky: 34. T. Urban - 2. M. Ondráček, 16. T. Knotek, 40. R. Havel, 53. P. Machač. Rozhodčí: Sýkora, Veselý - Maštalíř, Hnát. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 1528. Kolín - Poruba 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) Branky: 58. L. Krejčík - 45. Korkiakoski, 54. Jenyš, 59. Žovinec. Rozhodčí: Zubzanda, Obadal - Jindra, Štofa. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 1222. Prostějov - Třebíč 6:4 (4:2, 1:0, 1:2) Branky: 20. a 60. P. Beránek, 11. A. Havlík, 13. J. Kloz, 15. M. Švec, 38. M. Jáchym - 8. a 16. L. Bittner, 42. Gajarský, 45. Poizl. Rozhodčí: Skopal, Bejček - Polák, Štěpánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 3:2. Diváci: 980. Vrchlabí - Frýdek-Místek 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0) Branky: 3. T. Kynčl, 40. Mrňa, 58. D. Chalupa, rozhodující sam nájezd T. Zeman - 32. Martynek, 44. Šlahař, 49. Christov. Rozhodčí: Hucl, Micka - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 2:6. Bez využití. Diváci: 1196. Konečná tabulka: 1. Litoměřice 48 32 3 2 11 176:127 104 2. Vsetín 48 30 2 3 13 176:112 97 3. Třebíč 48 25 7 3 13 136:99 92 4. Jihlava 48 27 4 3 14 179:134 92 5. Přerov 48 21 7 5 15 143:105 82 6. Sokolov 48 22 5 3 18 150:133 79 7. Slavia Praha 48 20 7 4 17 157:139 78 8. Prostějov 48 22 3 5 18 162:145 77 9. Kolín 48 22 3 3 20 136:139 75 10. Frýdek-Místek 48 20 4 7 17 147:143 75 11. Poruba 48 18 6 8 16 148:133 74 12. Vrchlabí 48 17 9 5 17 136:133 74 13. Ústí nad Labem 48 17 6 7 18 135:153 70 14. Šumperk 48 16 6 8 18 150:141 68 15. Benátky nad Jizerou 48 15 0 3 30 118:153 48 16. Havířov 48 9 3 6 30 108:155 39 17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0 Poznámka: Kadaň odstoupila ze soutěže kvůli finančním potížím, je prvním sestupujícím a ve všech zápasech od 20. kola si připisuje kontumační porážku 0:5. O pořadí na 3. a 4. místě (Třebíč - Jihlava 5:4 po sam. nájezdech, 2:1, 3:0), na 9. a 10. místě (Kolín - Frýdek-Místek 3:2 po sam. nájezdech, 4:3, 1:2) a 11. a 12. místě (Vrchlabí - Poruba 4:3, 5:4 v prodl., 4:3) rozhodly vzájemné zápasy. Dvojice pro předkolo play off: Slavia Praha - Frýdek-Místek, Prostějov - Kolín. Jisté dvojice pro čtvrtfinále: Třebíč - Sokolov, Jihlava - Přerov. Dvojice pro play down: Ústí nad Labem - Šumperk.