V pražském Divadle Hybernia začal Janek Ledecký zkoušet novou hudební komedii

Praha - V pražském divadle Hybernia začal autor a režisér Janek Ledecký zkoušet novou hudební komedii Zapomeňte na Shakespeara. Premiéra hry o zkáze divadla pro 12 herců se uskuteční letos 28. října. Humorná inscenace nabídne mimo jiné fackovací tanec, zpěv, černé divadlo a prostor dostanou i akrobati. ČTK o tom za tvůrce informovala Hana Tietze.

Novou hru napsal Ledecký po sedmi letech od premiéry svého posledního muzikálu Iago. V příběhu se herci snaží zachránit rozpadající se divadlo Svět novou premiérou, která bude trhákem pro turisty. Režisér proto poskládá to nejlepší ze všech nazkoušených scén. Vznikne tak unikátní hudební komedie.

"Hamlet, Galileo, Iago... chuť na hudební komedii z divadelního prostředí ve mně zraje už víc než 20 let. A jsem rád, že jsem si počkal. Dvacet let jsem sbíral všechny ty zásadní momenty divadelní magie na scéně i v zákulisí, abych vám je teď naservíroval nahuštěné do dvou hodin," uvedl Ledecký.

Zpěvák, hudebník, skladatel a divadelní autor a režisér herce vybral během dubnových konkurzů. Vzhledem k náročnosti rolí musí umět tančit, zpívat a rychle se pohybovat po scéně v různých kostýmech. V hlavních rolích se představí Václav Kopta, Lucie Vondráčková, Ivana Korolová, David Gránský, Ernesto Čekan, Petr Vondráček, Mojmír Maděrič a další.

Ledecký hrál v několika muzikálech, některé (Hamlet, Galileo, Iago) sám složil. Jeho Hamlet od roku 1999 v Česku, na Slovensku, v Koreji a Japonsku nasbíral téměř 1,3 milionu diváků. Na divadelní prkna se před čtyřmi roky po 15 letech vrátil Galileo do Divadla Hybernia.

S kapelou Žentour, v níž působil od roku 1982, Ledecký další aktivity neplánuje. Své zatím poslední sólové studiové album Na konci duhy vydal zpěvák v roce 2015. Loni své první symfonické turné z roku 2019 připomněl na albu Symphonic.