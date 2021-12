V pražské zoo budou k vidění vombati obecní, zatím dorazil sameček

Do Zoo Praha přicestoval 8. prosince 2021 ze zoologické zahrady v Hannoveru samec vombata obecného jménem Cooper. V pražském Darwinově kráteru tak po skončení měsíční karantény návštěvníci uvidí prvního zástupce tohoto mimořádně atraktivního druhu vačnatce. Zoo Praha je prvním českým a osmým evropským zařízením, které ho chová.

Do Zoo Praha přicestoval 8. prosince 2021 ze zoologické zahrady v Hannoveru samec vombata obecného jménem Cooper. V pražském Darwinově kráteru tak po skončení měsíční karantény návštěvníci uvidí prvního zástupce tohoto mimořádně atraktivního druhu vačnatce. Zoo Praha je prvním českým a osmým evropským zařízením, které ho chová. ČTK/Zoo Praha/Monika Dolejšová

Praha - V expozici Darwinův kráter v pražské zoologické zahradě budou nově k vidění vombati obecní. Zoo v Troji se chce soustředit na chov tasmánského poddruhu vombatů. Zatím do Prahy přicestoval ze zoologické zahrady v Hannoveru roční sameček Cooper, přibýt by měla i samice. Na jaře příštího roku dorazí i pár vombatů kontinentálního poddruhu. Novinářům to dnes řekl ředitel zoo Miroslav Bobek.

"Do Darwinova kráteru jsme počítali jako s takovými vlajkovými druhy nejenom s ďáblem medvědovitým čili tasmánským čertem, ale také s vombatem obecným, konkrétně s jeho tasmánským poddruhem," řekl Bobek.

Pražská zoo se podle svého ředitele zaměří na chov tasmánských vombatů. Sameček Cooper do Prahy dorazil ve středu 8. prosince a návštěvníci zoo ho budou moci vidět v expozici pravděpodobně od poloviny ledna 2022. Přibýt by k němu měla i samička. Podle plánů vedení zahrady by měla přicestovat přímo z Tasmánie. Její příjezd nicméně zkomplikovala a zpozdila pandemická situace, uvedli zástupci zoo. Od jara 2022 budou v expozici umístění i dva vombati kontinentálního poddruhu. Ti ale pobudou v pražské zoo jen krátkodobě.

Sameček Cooper se narodil v červenci 2020 v hannoverské zoo a je prvním potomkem tamního chovného páru – tříleté samice Mayi a pětiletého samce Kellyho. Podle chovatele Davida Valy je Cooper velmi kontaktní, a i když jsou vombati soumračná až noční zvířata, je pražský vombat aktivní i v době oběda. Tou dobou podle chovatele dostává svou krmnou dávku, která sestává mimo jiné z batátů, kukuřice a další zeleniny.

Tasmánské vombaty dosud chová v Evropě sedm zoologických zahrad. Pražská zoo je tak osmou evropskou a první českou zoo, kde budou návštěvníci moci vombata tasmánského poddruhu obdivovat, uvedla zoo. Kontinentální poddruh vombata chovají podle zástupců zoo ve dvou evropských zahradách.

Vombati jsou typická australská zvířata, řekl kurátor savců v pražské zoo Pavel Brandl. Domovinou vombata obecného je zvláště jižní a východní část Austrálie a Tasmánie. Dnes žijí tři druhy vombatů. Tito vačnatci váží zhruba 15 až 25 kilogramů a na délku měří asi metr. Mají hrubou a hustou srst olivově zelené až černé barvy. Vombati se živí tvrdými trávami, díky čemuž má trus vombatů tvar krychle. Výjimečná jsou tato zvířata podle kurátora rovněž tím, že vak v těle samice je otočený dozadu. Souvisí to s tím, jak Brandl vysvětlil, že vombati si vyhrabávají nory. Otočený vak tak má podle něj zabránit tomu, aby se do vaku k mláděti dostala hlína. Mláďata s matkou tráví asi rok a půl, poté jsou na ní zcela nezávislá.

Expozici Darwinův kráter pražská zoo otevřela v roce 2020. Jedná se o expozici australské a tasmánské fauny. Expoziční celek nyní obývá asi dvacítka druhů zvířat, mezi nimž jsou i čtyři ďábli medvědovití, které zoo získala z Tasmánie. Rozloha Darwinova kráteru je podle ředitele Bobka 4600 metrů čtverečních. Výstavba stála 78 milionů korun.

Zoo v pražské Troji patří mezi turisticky nejnavštěvovanější místa. Kvůli pandemii covidu-19 však zaznamenala úbytek návštěvníků. Loni do zahrady zavítalo 851.623 lidí, tedy o téměř 605.000 méně než v roce 2019. Zoo byla v důsledku protiepidemických opatření 114 dnů uzavřená pro veřejnost a v mnohé další dny roku byl provoz omezený.