V Praze začalo jezdit 100 sdílených elektromobilů GreenGo

Maďarská carsharingová služba GreenGo spustila 20. února 2020 v Praze provoz 100 sdílených elektromobilů VW e-up!. Pronájem aut probíhá přes aplikaci v mobilním telefonu. Auta je nyní možné si půjčit v tzv. servisní zóně, která v současnosti pokrývá Prahu 1 a 2 a vnitřní části obvodů Prahy 3 až 10. Celkem má zóna 35 kilometrů čtverečních a uživatelé se pak musí do ní opět vrátit. Do tří měsíců by měl počet provozovaných aut vzrůst na dvojnásobek. Snímek je z Národní třídy. ČTK/Kamaryt Michal