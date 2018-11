Praha - Německá kapela Rammstein vystoupí 16. a 17. července příštího roku na fotbalovém stadionu ve vršovickém Edenu. Do Prahy se vrátí po dvou letech od předchozích dvou koncertů na stejném místě, kterým dohromady aplaudovalo přibližně 50.000 lidí. Koncerty budou součástí evropského turné. Kapela na něm představí dosud nepojmenované nové album, které by mělo vyjít na jaře. ČTK o tom za pořádající agenturu Live Nation informoval Petr Novák.

"Kdo jejich dramatická, perfektně zinscenovaná živá vystoupení zná, si možná mohl myslet, že nic většího už nelze vymyslet. U Rammstein si ale člověk může být jist, že s přichystali něco výjimečného," uvedl k turné Novák.

Vstupenky v cenách od 1790 do 2390 korun budou v předprodejích od 7. listopadu.

Kapela v čele s hlavním autorem textů, zpěvákem Tillem Lindemannem, synem básníka a spisovatele Wernera Lindemanna, při svém posledním vystoupení loni v Edenu podle očekávání bavila nejen hlasitou hudbou, ale také pyrotechnickými a světelnými efekty. Většině přítomných vůbec nevadilo, že "nejmladší" skladba Ich tu dir weh pochází z devět let starého alba Liebe ist für alle da.

Rammstein založili v roce 1994 hudebníci pocházející z východní části Německa. Název kapely připomíná město Ramstein, kde se koncem 80. let během letecké přehlídky stala nehoda, při níž zahynuly desítky lidí. Silnou základnu fanoušků si skupina vypěstovala již svou debutovou deskou Herzeleid z roku 1995. Z alba pocházející singly Du riechst so gut, Asche zu asche nebo Rammstein, které jsou stále součástí jejich koncertního repertoáru. O německou kapelu je velký zájem i v České republice. Když loni některá tuzemská kina uvedla projekt Rammstein in Amerika, musela přidat další představení, aby vyhověla poptávce fanoušků.