Protest taxikářů proti nečinnosti státní správy nazvaný A dost! svolalo na 13. listopadu 2018 do Prahy Sdružení českých taxikářů, které dlouhodobě vystupuje proti postupu státu vůči alternativním poskytovatelům taxislužeb typu Uber či Taxify. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Na pražském náměstí Jana Palacha se dnes ráno začali scházet taxikáři, kteří protestují proti poskytovatelům taxislužeb typu Uber či Taxify. Zhruba v 9:15 jich byla na náměstí asi dvacítka. Podle pořadatelů ze Sdružení českých taxikářů (SČT) očekávají příchod dalších nespokojených taxikářů okolo 10:00. Dopoledne se chystají dojít přes Mánesův most před Strakovu akademii a vládě předat výzvu k nápravě podle nich nerovných podmínek. Taxikáři protestovali v Praze na začátku letošního roku, kdy pomalými jízdami blokovali centrum města. Ústavní soud dnes vyhověl stížnosti taxislužby Lido Taxi Radio.

"Cíl protestu je, aby stát začal konečně něco dělat a začal kontrolovat ty, kteří tu nelegálně jezdí, aby se začaly dodržovat zákony této země a aby se jim nezačaly (zákony) přizpůsobovat, ale oni (řidiči Uber) se přizpůsobili našim platným zákonům," řekl ČTK předseda SČT Petr Polišenský.

Ve své výzvě chtějí taxikáři přimět ministerstvo dopravy, aby zastavilo přípravu novely zákona o silniční dopravě, kterou před několika měsíci zahájilo. Podle taxikářů je totiž návrh špatný. Zároveň chtějí, aby vláda a příslušné úřady zakročily proti Uberu a Taxify, jejichž fungování považují za nelegální. Aplikace podle nich mají být vypnuty. Dalším požadavkem jsou změny v systému regulovaných cen ve městech. Nejvyšší možná sazba za kilometr je například v Praze.

V kolik hodin se protestující taxikáři před Úřad vlády vydají, zatím není jasné. Původně měli protest naplánovaný až do 20:00. Jeden z organizátorů ČTK řekl, že kvůli nízké účasti dnešní akci taxikáři pravděpodobně zkrátí.

Tradiční taxislužby v prvních měsících letošního roku uspořádaly na protest proti Uberu a Taxify několik pomalých jízd Prahou, kterými blokovaly dopravu. Kritizovaly fakt, že řidiči alternativních služeb jezdí bez licence a taxametrů. Uber v minulosti argumentoval tím, že není taxislužbou, ale že zprostředkovává spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.

Předběžné opatření, které zakázalo Uber v Brně, znovu platí

Předběžné opatření, kterým Krajský soud v Brně zakázal společnosti Uber poskytovat v Brně své služby, je znovu v platnosti. Ústavní soud (ÚS) dnes vyhověl stížnosti taxislužby Lido Taxi Radio a vrátil spis Vrchnímu soudu v Olomouci, který předběžné opatření loni v září zrušil. Vrchní soud musí o odvolání Uberu proti opatření rozhodnout znovu.

Podle soudce zpravodaje Jana Filipa je zjevné, že Uber přepravu nejen zprostředkovává, ale i poskytuje. "Nakonec ta společnost (Uber) stanoví pravidla, říká, kolik se vybírá a tak dále, takže se nemůžeme tvářit, že o tohle tady nejde," řekl novinářům Filip.

Zaznělo také rčení, že když něco vypadá, plave a kváká jako kachna, bude to patrně kachna. Zároveň ale ÚS v nálezu zdůraznil, že nepředjímá celkový výsledek sporů ani neříká, jak má být která služba regulovaná.

Rozhodnutí ÚS nemá přímý dopad. Uber nyní v Brně nejezdí, přestože dosud teoreticky mohl. Advokát Lido Taxi Radio Marek Hejduk přesto přivítal, že před dalšími právními bitvami zazněl názor ústavních soudců. Justice totiž zatím věcně nerozhodla o jádru sporu, tedy zda služby Uberu jsou, či nejsou legální. Taxikáři považují Uber za nekalou konkurenci, jeho řidiči nemusejí splňovat stejné podmínky jako oni.

"Jiným způsobem bychom se k ÚS dostali až za několik let, což už by možná bylo pozdě a celý trh by byl zničen," uvedl Hejduk.

Podle právníka Uberu Jiřího Kindla se ÚS zabýval usnesením vrchního soudu jen z procesních hledisek a konstatoval nedostatky odůvodnění. Vyjádření k podstatě sporu Kindl v dnešním nálezu nespatřuje. Očekává, že vrchní soud na základě argumentace Uberu znovu předběžné opatření zruší.

Krajský soud při rozhodování o předběžném opatření vycházel z názoru, že taxislužba je koncesovanou živností a její výkon podléhá právní regulaci. Pokud Uber nesplňuje podmínky, jde s největší pravděpodobností o nekalou soutěž.

Podle dnes zrušeného rozhodnutí vrchního soudu lze činnost Uberu označit za jinou službu v oblasti dopravy, nikoliv však za taxislužbu. Nenaplňuje podle vrchního soudu zákonné podmínky. Navrhované předběžné opatření proto vrchní soud považoval za nevykonatelné - nelze zakázat poskytování taxislužby subjektu, který ji v podstatě neposkytuje. Ústavní soudci zkritizovali vrchní soud za projev libovůle a nedostatečné odůvodnění.