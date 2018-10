Ilustrační foto - Odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT osazovali 12. září 2018 na pražský Hlávkův most čidla zaznamenávající jeho pohyb, odebírali vzorky betonu a prováděli akustická měření. Most je dlouhodobě ve špatném stavu a kompletní prohlídka má pomoci k výběru způsobu opravy.

Ilustrační foto - Odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT osazovali 12. září 2018 na pražský Hlávkův most čidla zaznamenávající jeho pohyb, odebírali vzorky betonu a prováděli akustická měření. Most je dlouhodobě ve špatném stavu a kompletní prohlídka má pomoci k výběru způsobu opravy. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Kvůli zhoršení stavu silničního mostu nad stanicí metra Vltavská bude od dnešní půlnoci nejméně na týden uzavřena část komunikace Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště. Most podjíždějí tramvaje od Vltavské na Strossmayerovo náměstí, které v době výluky rovněž nepojedou. Dnes o tom informovala Technická správa komunikací (TSK), která má na starosti pražské silnice. V době uzavírky bude nutné most, který je v havarijním stavu, podepřít.

Uzavírka se bude týkat části mostu, která vede z centra směrem k Výstavišti. V opačném směru auta jedou po samostatné mostní konstrukci, která není ve stavu, kdy by bylo nutné ji uzavřít. Na zhoršení stavu mostu dnes upozornila technickou správu společnost, která dělala jeho diagnostiku. Podle výsledků je konstrukce v havarijním stavu.

Z bezpečnostních důvodů musí nyní TSK zajistit podepření mostu. "Nejpozději zítra (ve středu) budeme znát dodavatele, který most podepře, a budeme se snažit, aby se nejpozději do týdne mohly na Vltavskou vrátit tramvaje i pěší," uvedl generální ředitel TSK Petr Smolka. Kvůli špatnému stavu muselo město už v lednu dočasně zavřít pro auta i tramvaje Libeňský most.

Podle mluvčí TSK Barbory Liškové se po podepření mostu zároveň obnoví provoz jak automobilů, tak tramvají.

Z posudku mostu vyplývá, že nosná konstrukce byla postavena v rozporu s projektem. Posudek ČTK poskytla TSK. "Nejsme schopni prokázat spolehlivost mostu, protože bylo zjištěno, že skutečné provedení mostu se liší od projektové dokumentace, kterou máme k dispozici," píše se v něm. Způsob opravy musí určit další prohlídka. "Teprve na základě výsledků bude možno rozhodnout o nutných opatřeních, o opravě mostu, o jejím rozsahu a způsobu provedení," napsali autoři posudku.

Podle diagnostiky je v havarijním stavu část mostu, pod kterou projíždějí tramvaje a chodí chodci. "Za posledních 25 dní měření se stav mostu začal velmi rychle zhoršovat a praskliny v jeho konstrukci, které důkladně už řadu měsíců monitorujeme, se začaly rychle a nebezpečně zvětšovat," uvedl náměstek ředitele TSK Matěj Fichtner (ANO). Most není součástí navazujícího soumostí Hlávkova mostu, který je rovněž ve špatném stavu. TSK připravuje jeho celkovou rekonstrukci.

"Jakmile se nová koalice ujme řízení magistrátu, posílíme TSK a necháme vytvořit plány údržby a mosty a ostatní dopravní stavby budeme udržovat," uvedl Jan Čižinský, starosta Prahy 7 a lídr Prahy Sobě, která vyjednává o koalici v hlavním městě. Předpokládá, že kvůli zanedbané péči se mohou objevit další podobné uzavírky. Podle lídra Spojených sil pro Prahu Jiřího Pospíšila (TOP 09), jehož uskupení také vyjednává o koalici, budou opravy mostů jednou z klíčových investičních priorit nového vedení Prahy. "Jako nejlepší východisko vidím v současné chvíli maximální urychlení výstavby nového mostu, který bude alternativou pro Hlávkův most," doplnil.

Řidiči budou mít podle informací TSK dvě možnosti, jak uzavřený most objet. Z Hlávkova mostu budou moci sjet na nábřeží Kapitána Jaroše a pokračovat Argentinskou po magistrále do Holešovic. Hlavní objízdná trasa do Veletržní ulice povede přes nábřeží Kapitána Jaroše a ulici Dukelských hrdinů.

Ke stanici metra Vltavská nebudou moci v důsledku uzavírky jezdit tramvaje. Linky 1, 25, 14 a 12 v úsecích Strossmayerovo náměstí - Vltavská - Tussarova/Dělnická a Těšnov - Vltavská nepojedou a budou odkloněny mimo ně. Pro spojení k holešovické tržnici mohou lidé podle TSK využít přívoz mezi Karlínem a Holešovicemi. Uzavřen bude i průchod pro pěší pod mostem, lidé ho budou muset obejít.

Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě. Na začátku loňského prosince dokonce spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. TSK nyní provádí diagnostiku například Hlávkova mostu nebo mostu Legií, které jsou oba ve špatném stavu. Špatně je na tom také Libeňský most, kde město zatím nerozhodlo o tom, jestli konstrukci opraví, nebo postaví nový. Rekonstrukci potřebuje také Palackého most z Palackého náměstí na Smíchov a řada dalších mostních konstrukcí.