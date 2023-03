V Praze se koná sjezd úřednických odborů i konference odborové asociace

Praha - V Praze se dnes koná sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací. Krátce po zahájení by měl před členy úřednických odborů s projevem vystoupit premiér Petr Fiala (ODS). Na akci by měl dorazit také ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ze sjezdu úřednických odborů by se měl předseda vlády přesunout na konferenci k problémům české ekonomiky, kterou pořádá Asociace samostatných odborů. Hlavními tématy by měla být energetika, zdravotnictví a penze.

Úřednické odbory sdružují odboráře z ministerstev, finanční správy, úřadů práce, správy sociálního zabezpečení či katastrálních úřadů. Členy má svaz i mezi pracovníky soudů a státních zastupitelství, statistického úřadu, celní správy, vězeňské služby či veřejné správy. Odpoledne budou členové úřednických odborů volit na příští roky své vedení. Pozici předsedy obhajuje dosavadní předák Pavel Bednář. Podle zástupců svazu zatím nemá protikandidáta.

Vláda opakovaně zmiňovala, že chce počet míst ve veřejné sféře snížit. Přispět k tomu má digitalizace. Úředníci často čelí kritice za pomalé vyřizování či nevstřícnost. Vedení podnikových odborů i svazu si naopak stěžují na přibývání agendy, postup a podobu digitalizace, zastaralé vybavení, agresivitu klientů i nedostatečné výdělky. Předáci kritizují také politiky, podle nich někteří přispívají svými vyjádřeními k dehonestaci úřednického stavu.

Úřednické odbory v minulém roce spolu s dalšími svazy veřejného sektoru vyjednávaly s vládou o navýšení platů. Požadovaly zvýšení základu výdělku, tedy přidání do tarifů. Ty vláda zvedla o deset procent jen bezpečnostním sborům. Sumu na platy ostatních profesí ve veřejné sféře pak sice v rozpočtu proti loňsku navýšila o čtyři procenta, peníze ale mají rozdělit zaměstnancům vedoucí na odměnách podle výkonu.

Asociace samostatných odborů (ASO), která je druhou největší odborovou centrálou v Česku, chce program své konference věnovat ekonomickým tématům. Vedle premiéra by měl v programu vystoupit také ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) či zástupci zaměstnavatelů. Odboráři se chtějí zaměřit na řešení energetické krize, stav zdravotnictví ve srovnání s vyspělými státy, železniční dopravu či na chystanou důchodovou reformu.