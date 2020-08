V Praze se koná rozloučení s Milošem Nesvadbou

Praha - V pražském kostele Nejsvětějšího srdce Páně se dnes dopoledne uskuteční poslední rozloučení s hercem a výtvarníkem Milošem Nesvadbou. Dlouholetý člen činohry Národního divadla (ND) zemřel 22. července ve věku 95 let. Poslední představení, derniéru Revizora, ve zlaté kapličce odehrál 18. června 2014. Nesvadba hrál také roky jako "Pan malíř" v televizních pořadech pro děti.

Miloš Nesvadba se narodil 17. dubna 1925. Po maturitě se přihlásil na Státní konzervatoř v Praze, studium ale přerušila německá okupace. Byl okupanty v roce 1944 nasazen do výroby a po osvobození se už do školy nevrátil. Jako třiadvacetiletý se stal členem Činohry ND, kde působil více než 60 let. Ve filmu se nejčastěji objevoval v 50. letech, kromě Pyšné princezny hrál třeba v titulech Zítra se bude tančit všude, Haškovy povídky ze starého mocnářství, Cirkus bude!, Hrátky s čertem, Florenc 13:30, Poslušně hlásím, Smrt v sedle, Kočár nejsvětější svátosti, Ukradená vzducholoď, Hříšní lidé města pražského, Na kometě a Podivná přátelství herce Jesenia.

Po válce stál jako renomovaný kreslíř u zrodu dětských časopisů Mateřídouška a Ohníček, ale také humoristického Dikobrazu. Nesvadba měl dva syny - staršího Michala (62), herce, mima a autora televizního pořadu Kouzelná školka, a Martina, který je podnikatelem. Nesvadba starší se podílel i na kresbách k Michalovým knihám. Výtvarné nadání podědila i vnučka Josefína, kterou má Michal s herečkou Světlanou Nálepkovou.