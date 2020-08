V Praze se dnes uskuteční premiéra filmu Šarlatán

Praha - V pražském kině Lucerna se dnes uskuteční slavnostní premiéra filmu Šarlatán polské režisérky Agnieszky Hollandové. Projekce se vedle Hollandové zúčastní také scenárista Marek Epstein, producentka Šárka Cimbalová, herci Ivan a Josef Trojanovi a další tvůrci. V tuzemských kinech bude film inspirovaný životním příběhem léčitele a bylinkáře Jana Mikoláška uveden od 20. srpna.

Šarlatán měl světovou premiéru v březnu na Mezinárodním filmovém festivalu v Berlíně, kde byl uveden v nesoutěžní sekci Berlinale Special Gala. První reakce světových médií byly pozitivní, například Indie Wire jej vybralo ze všech 340 filmů mezi deset nejlepších snímků letošního festivalu.

Snímek s Ivanem Trojanem v hlavní roli byl vybrán do kolekce novinek z celého světa, které každoročně představuje festival v americkém městečku Telluride. Letošní ročník prestižní přehlídky, která se měla konat počátkem září, pořadatelé kvůli pandemii koronaviru sice zrušili, nominované tituly ale vyhlásili. Šarlatán se zařadil po bok filmů jako Králova řeč, 12 let otrokem nebo Vlny, které si festival v Telluride také zvolil do svého programu v době jejich uvádění.

S režisérkou Hollandovou, držitelkou Českého lva, Stříbrného medvěda i tří nominací na Oscara, Trojan již spolupracoval na třídílném projektu Hořící keř.

Mikoláška kvůli jeho nezvyklým schopnostem navštěvovaly tisíce lidí různých společenských vrstev včetně tehdejších celebrit, jako byla manželka Karla Čapka herečka Olga Scheinpflugová, malíř Max Švabinský nebo druhý komunistický prezident Antonín Zápotocký. Právě po smrti Zápotockého v roce 1957 byl Mikolášek ve vykonstruovaném procesu odsouzen.