V Praze se dnes koná poslední rozloučení s Táňou Fischerovou

Praha - Ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení s Táňou Fischerovou, která zemřela loni 25. prosince ve věku 72 let. Vedle herectví se řadu let věnovala také charitě a politické činnosti. Působila v nadacích a občanských sdruženích, byla poslankyní a v roce 2013 kandidovala jako nezávislá v prezidentských volbách.

Na filmovém plátně se Fischerová poprvé objevila pod režijním vedením Vladimíra Čecha v československém dramatu Kohout plaší smrt v roce 1961. Hrála také například ve filmech Hotel pro cizince (1966), Lev s bílou hřívou (1986) nebo Svědek umírajícího času (1989). Po roce 1989 se objevila například v seriálu Konec velkých prázdnin (1994). Čtyři roky odehrála v Divadle Jiřího Wolkera, odkud odešla po narození syna Kryštofa. Musela se totiž vyrovnat s jeho postižením a profesi přizpůsobit rodině. Hostovala v různých divadlech, dělala s Evaldem Schormem a Janem Kačerem.

V roce 2002 byla jako nezávislá na kandidátce Unie svobody-DEU zvolena do Poslanecké sněmovny a do roku 2006 působila ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu či stálé komisi pro kontrolu činnosti BIS. V roce 2006 kandidovala v Praze 2 do Senátu, postoupila do druhého kola. I další pokus o návrat do Sněmovny byl neúspěšný. V posledních letech se Fischerová věnovala charitativní činnosti.

Přátelé a spolupracovníci zesnulé herečky připravují na polovinu ledna vzpomínkový večer. Setkání se uskuteční 15. ledna v Malostranské besedě.