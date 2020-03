V Praze se bude smět do úřadů a obchodů jen se zakrytým nosem a ústy

Praha/Liberec/Plzeň - Lidé v Praze budou muset chodit do veřejných budov, obchodů a zastávky MHD jen se zakrytým nosem a ústy. Nařízení začne platit ve středu ve 12:00. Od dnešních 18:00 zakázal Liberecký kraj vstup bez roušky, respirátoru či jiné ochrany do veřejné dopravy, obchodů, lékáren a dalších veřejných míst. Od čtvrtka zavede povinnost nošení roušek nebo jiné ochrany úst a nosu ve vozech veřejné dopravy i Plzeň.

Opatření se bude týkat veřejných budov, služeben státní i městské policie, zdravotních a sociálních zařízení. "Jedná se ale také o supermarkety, nebo také nádraží. Prostě vnitřní prostory. Nebudeme to nařízení zatím rozšiřovat na ty vnější," řekl Hřib.

Lidé budou muset mít zakrytá ústa a nos rovněž na zastávkách MHD. Bude fungovat stejná zákazová zóna, která na nich platí v rámci zákazu kouření. O nařízení bude město obyvatele informovat mimo jiné rozhlasem v metru. U veřejných budov a obchodů Hřib předpokládá, že bude rozhodnutí oznámeno na tabulích a dveřích.

V MHD platí nařízení o zakrytí dýchacích cest od dnešního rána. Podle primátora jej Pražané dodržují. Pražský magistrát zavede prázdninový provoz MHD. Na lince B začne platit ve středu, na lince A a C o víkendu a u tramvají v pondělí 23. března. Od středy bude rovněž zrušena příměstská vlaková linka S49. O víkendu pak začnou noční spoje jezdit v intervalu 30 minut místo současných 20 minut.

Liberecký kraj zakázal vstup do veřejných míst bez roušek

Liberecký kraj zakázal od dnešních 18:00 vstupovat bez roušky, respirátoru či jiné ochrany dýchacích cest do zdravotnických zařízení, veřejné dopravy včetně taxíků, do obchodů, lékáren, pošt, bank a úřadů a do všech veřejných míst, kde se lze potkat s někým dalším. Nařízení platí do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu, řekl po jednání krizového štábu na sociálních sítích liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

"Nikdo by neměl jít zásobovat svoji rodinu, nakupovat, zařizovat další činnost bez toho, že by chránil sám sebe a své okolí. Moc všechny prosím o dodržování tohoto nařízení, považuji ho z pohledu ochrany veřejného zdraví a vzájemné ohleduplnosti za mimořádně důležité a závažné," zdůraznil liberecký hejtman. V Česku už je 396 potvrzených případů nákazy koronavirem, tři lidé jsou ve velmi vážném stavu. V Libereckém kraji jsou zatím jen tři pacienti u nichž test COVID-19 potvrdil, 650 lidí je podle hejtmana v kraji v karanténě.

Liberecký kraj také dnes nařídil Technické univerzitě v Liberci vyrábět a dodávat roušky a Severochemě dezinfekci. Nařídil také obcím s rozšířenou působností postarat se o výrobu a distribuci ústních roušek všemi možnými prostředky a to jak pro veřejné instituce, tak pro obyvatelstvo. "Všechna ta tři rozhodnutí jsou nejen nařízením, ale také znamenají, že budou v rámci toho nouzového stavu těm, kteří ty služby poskytují, hrazeny nutné náklady, které s výrobou souvisejí," řekl hejtman.

Kraj dnes dostal podle hejtmana zásilku 900 respirátorů, které rozdělil hlavně zdravotnické záchranné službě, nemocnicím a dalším zdravotníkům. Lékárníkům také rozvezl první roušky z technické univerzity. Díky zapojení dalších firem by podle Půty měla výroba stoupnout až na 6000 kusů roušek za den. Prvních tisíc litrů dezinfekce dnes dodala Severochema, hasiči je přednostně rozvážejí do ústavů sociální péče. "Večer by měla být další várka," řekl hejtman. Ta půjde do 21 měst, která by pak měla dezinfekční prostředky distribuovat na svém území a do okolních obcí.