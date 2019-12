V Praze pokřtí knihu s životním příběhem muzikanta Ivana Krále

Praha - V pražském klubu FAMU v úterý pokřtí knihu s životním příběhem Ivana Krále, který je jedním ze světově nejproslulejších českých rockových muzikantů. Někdější spoluhráč světových hvězd, jakými jsou Iggy Pop, Patti Smithová nebo David Bowie, v knize popisuje divoká léta plná sexu, drog a rokenrolu. Odkrývá rovněž dosud neznámé okolnosti vzniku i rozpadu Patti Smith Group a čtenáře zavádí i do zákulisí tuzemské populární hudby. Jedenasedmdesátiletý hudebník na křtu promluví z Michiganu, kde žije.

"Knihu jsme dávali dohromady více než rok prostřednictvím videorozhovorů přes oceán. Ivan byl u sebe doma nebo ve studiu a doslova se přehraboval ve vzpomínkách. I když ani na minutu nepřestal být gentleman, překvapilo mě, kolik zákulisních her, ústrků, špíny i nosů bílých od kokainu se může skrývat třeba jen za dvě a půl minuty dlouhou písničkou," uvedl hudební novinář Honza Vedral ke knize Neuvěřitelný Ivan Král.

Publikace s obsáhlým obrazovým materiálem z Králova archivu vypráví o jeho útěku z komunistického Československa, kultovních místech, jakými byly klub CBGB nebo Hotel Chelsea, o koncertech Ramones, Kiss či Bruce Springsteena. "Je tam hodně bojů, bolesti a lásky," podotkl Král, který v 70. letech osobně zažil dobu, kdy se v New Yorku rodil punk a garážová hudba.

"Ivan se během těch dlouhých hovorů rozpovídal o věcech, do kterých se mu dřív nechtělo. Některé příběhy jsou úsměvné, jako když ho Iggy Pop při natáčení desky zamknul do skladu pro uklízečku. Jindy bolestivé, jako když došlo k zásadnímu rozkolu s Patti Smith. V některých chvílích jsem měl pocit, že spíš než biografii píšu filmový scénář. Jenomže tohle všechno se doopravdy stalo," dodal Vedral.

Král je mimo jiné autorem hitu Dancing Barefoot, který se dočkal 70 předělávek od různých interpretů včetně U2, Pearl Jam nebo Johnnyho Deppa a prestižní časopis Rolling Stone jej zařadil mezi 500 nejlepších písní všech dob. "Muzika je šíleně jednoduchá a nemá cenu se v tom hrabat, jako by to byla nějaká symfonie. Buď to tam je, nebo to tam není. A hotovo," říká v knize uznávaný multiinstrumentalista.

Král ve Spojených státech žije již od roku 1966, kdy následoval své rodiče pracující ve službách OSN. V 90. letech se začal vracet do rodných Čech a stal se vyhledávaným producentem a koncertním umělcem. Vydal zde několik sólových alb, dvojalbum Best Of a produkoval alba českých interpretů, mezi něž vedle kapely Lucie patří například Aneta Langerová, Walk-Chock-Ice, Garáž nebo Mňága a Žďorp. Spolupracoval s Jankem Ledeckým, Jiřím Suchým a Miro Žbirkou. Zatím poslední Královo album Colors vyšlo v České republice loni, předchozí Always před pěti lety.