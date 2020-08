V Praze pokračoval ve znamení popové hudby festival Letokruh

Praha - Vystoupením zpěváka Marka Ztraceného v pátek vyvrcholil předposlední den nového hudebního festivalu Letokruh, jehož pražská část se koná v areálu v Letňanech. Každý festivalový den tvoří vystoupení tří až čtyř žánrově blízkých kapel nebo interpretů. Středa 29. července v Letňanech patřila hiphopu, čtvrtek rocku a dnešek stejně jako závěrečný den 1. srpna popové hudbě. Festival, za kterým stojí organizátoři Pražského majálesu, se už v červenci konal na brněnském stadionu Za Lužánkami a v areálu u Šimkových sadů v Hradci Králové.

"Poslední den pražského Letokruhu bude v sobotu patřit čtyřem hudebním hvězdám. Návštěvníci se opět mohou těšit na Marka Ztraceného, Bena Cristovaoa, Lake Malawi a Kapitána Dema. Lístky lze ještě koupit na místě," řekla ČTK členka pořadatelského týmu Karolína Křenková.

Kapacita akce je omezena na základě aktuálních vládních nařízení na 1000 lidí v jednom sektoru. Pořadatelé prostor pod pódiem rozdělili na tři části, z nichž každá měla vlastní zázemí s občerstvením či toaletami. Lidé z různých sektorů se nepotkají. Prostory pod pódiem se během dne zaplnily množstvím fanoušků. Podle pořadatelů se prodalo přes 1800 vstupenek.

Program zahájil v komorním stylu písničkář Pokáč, po jehož vystoupení se s písněmi míchajících rap, rock a pop představil mladý zpěvák Sofian Medjmedj. Své hity potom nadšeným diváků zahrála kapela Mirai, která písněmi jako Anděl nebo Když nemůžeš tak přidej rozezpívala velkou část přítomných. "Je to divné rekapitulovat na konci července, ale zahráli jsme letos naposledy na velkém festivalu. Děkujeme, že se nebojíte bavit," řekl zpěvák Mirai Navrátil.

Slovenská skupina No Name splnila úlohu zahraničního hosta festivalu. Svůj program zahájila skladbou Ná, ná, náá, která demonstruje blízkost Čechů a Slováků. Píseň natočenou se spřízněnou kapelou Chinaski zařadili No Name v roce 2009 na album The Best Of. "Jsme moc rádi, že jsme si v Praze mohli zahrát. Na jaře nám kvůli pandemii odpadla spousta koncertů v Čechách," řekl ČTK klávesista Zoli Sallai.

Na závěr programu Ztracený nadšenému publiku vedle starých hitů zazpíval i několik písní z letošního alba s názvem Planeta jménem stres, které poprvé představil v únoru na dvou vyprodaných představeních v pražské O2 areně.