Praha - Druhý ročník akce Prague Rocks přivítá 19. června příštího roku na fotbalovém stadionu v pražském Edenu rockové legendy Kiss a ZZ Top. Další hosté akce budou oznámeni později. Vstupenky v cenách 1690 až 2990 korun budou v předprodejích od 9. listopadu. ČTK o tom za pořádající agenturu Live Nation informoval Petr Novák.

Kiss vystoupí v rámci svého posledního turné s názvem End of the Road (Konec cesty). "Všechno, co jsme vybudovali, a vše, co jsme dobyli v posledních čtyřech dekádách, by se neuskutečnilo bez milionů lidí po celém světě, kteří zaplnili kluby, arény a stadiony. Toto bude závěrečná oslava, pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří nás ještě neviděli," uvedli v prohlášení. "Rozloučíme se na našem posledním turné s naší největší show a pak půjdeme tam, odkud jsme přišli," dodali.

Skupina Kiss byla založena v roce 1973. Za tu dobu vydala 20 studiových, osm koncertních a 13 kompilačních alb. V letech 2000 až 2002 absolvovala turné The Farewell Tour, které tehdy označila za své poslední. V ČR vystoupila několikrát.

Texaská kapela ZZ Top, proslulá energickou říznou hudbou a úctyhodnými dlouhými vousy, se před dvěma lety představila na koncertu v Plzni. Kapela, pro jejíž styl hudby se vžil název jižanský rock, hraje od svého vzniku v roce 1969 ve stejném složení. Baskytarista a zpěvák Dusty Hill, kytarista a zpěvák Billy Gibbons a bubeník Frank Beard za půlstoletí vydali 15 studiových alb a odehráli nespočet koncertů po celém světě. Jejich živé koncerty se vyznačují silnou energií, a mnohými fanoušky jsou proto označování za nejlepší koncertní kapelu, Gibbons je považován za jednoho z nejlepších světových kytaristů. "Hrajeme tak dlouhou dobu, že začínáme být dobří. Přijďte se podívat, bude to hlasité a živé," uvedl před časem Gibbons.