V Praze dnes začíná výluka metra na části linky C

Ilustrační foto - V Praze začala výluka části pražského metra linky C. Lidé v první všední den výluky 1. července 2019 zcela zaplnili stanici Pražského povstání tak, že načas musel být omezen provoz metra a vstup do stanice byl uzavřen. Náporu lidí, kteří se přesouvali z metra na náhradní autobusy, přestala stačit kapacita stanice ráno kolem 09:00, dopravní podnik proto přibrzdil metro a uzavřel vstup do stanice do doby, než ji opustí všichni lidé, které přivezlo metro. Na výstup ze stanice cestující čekali až 20 minut. Kolem 09:30 se situace začala stabilizovat, řekl ČTK pracovník dispečinku dopravního podniku. ČTK/Králová Vanda