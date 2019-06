V Praze dnes vystoupí zpěvák a skladatel Bryan Ferry

Praha - Britský zpěvák a skladatel Bryan Ferry, známý zejména z působení v kapele Roxy Music, dnes vystoupí v pražském Foru Karlín. Třiasedmdesátiletý hudebník, který má na svém kontě 15 studiových alb, se do metropole vrátí po 12 letech. Podle hudebních expertů je Frerry již od vydání první nahrávky s Roxy Music v roce 1972 jedním z nejmodernějších a nejstylovějších hudebníků, skladatelů a zpěváků, kteří se objevují v popové a rockové hudbě.

Ferry dosáhl úspěchu jak nahrávkami se skupinou Roxy Music, tak i svými sólovými alby. Do povědomí širší veřejnosti se dostal hity Slave To Love, Don't Stop The Dance, Kiss And Tell nebo nahrávkou Dylanesque, kterou věnoval písničkářskému bardovi Bobu Dylanovi. Držitel Řádu britského impéria Ferry se narodil 26. září 1945; jako devatenáctiletý založil svou první kapelu The Banshees. Populární kapelu Roxy Music, která se prezentovala zejména "uměleckou odnoží glam rocku", založil počátkem 70. let.

Na sólovém debutu These Foolish Things vydaném v roce 1973 Ferry představil hity 60. let jako A Hard Rain's Gonna Fall od Boba Dylana či The Sympathy For The Devil z repertoáru Rolling Stones.

Loni představil své nové album Bitter-Sweet, které obsahuje nové verze starších písní, a to jak z Ferryho sólové kariéry, tak i od jeho bývalé kapely Roxy Music. Podnět pro album Ferrymu dala jeho práce na televizním seriálu Babylon Berlin.