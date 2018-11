Praha - V pražském Foru Karlín dnes vystoupí britský hudebník Sting s jamajským rapperem Shaggym. Dvojice po úspěšném evropském letním a severoamerickém podzimním turné představí společné album 44/876 i největší hity ze svých předchozích kariér. Jedná se o jedno ze tří vystoupení ve východoevropských městech. Kromě Prahy vystoupí Sting a Shaggy v Lodži a Gdaňsku v Polsku.

Spojení dvou umělců nabídne nejen písně z nedávno vydaného společného alba 44/876, ale i jejich neslavnější hity jako Every Breath You Take, Englishman in New York, Message in a Bottle, Mr. Boombastic a další.

Sting a Shaggy zpočátku spojili síly k nahrání nové písně Don't Make Me Wait, a to jako poctu karibským zvukům, které ovlivnily oba umělce. Spolupráce nakonec skončila nahráním celého alba 44/876. Jeho názvem hudebníci odkazují na telefonní kódy zemí - 44 pro Spojené království, Stingovo místo narození, a 876 pro Jamajku, rodiště Shaggyho. Nová deska byla kladně přijata, a tak letos v květnu vyšlo ještě album 44/876: The Remixes, které přináší různorodou škálu remixů písní z desky.

Stinga a Shaggyho na nadcházejícím turné doprovází Stingovi hudebníci Dominic Miller (kytara), Josh Freese (bicí) a Rufus Miller (kytara) a dále pak členové kapely Shaggyho Melissa Musique (doprovodné vokály), Gene Noble (doprovodné vokály) a Kevon Webster (klávesy).