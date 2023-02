V Praze dnes vystoupí britský folk-popový zpěvák Ezra, představí nové album

Ilustrační foto - V Ostravě začal 18. července 2018 hudební festival Colours of Ostrava. Potrvá do 21. července 2018. Na snímku je britský zpěvák George Ezra.

Praha - Britský folk-popový zpěvák George Ezra dnes vystoupí ve sportovní hale na pražském Výstavišti. Populární hudebník představí své loňské album Gold Rush Kid s úspěšnými singly Anyone For You a Green Green Grass. Jako hosta si na své turné pozval krajana, písničkáře Passengera.

Ezra pravděpodobně na nějaký čas absolvuje své poslední rozsáhlé turné. Devětadvacetiletý hudebník si plánuje od světa showbusinessu odpočinout.

V České republice se Ezra s tříčlennou kapelou poprvé představil před devíti lety ve vyprodaném pražském Lucerna Music Baru. V létě 2018 vystoupil na festivalu Colours of Ostrava, v říjnu stejného roku pak vyprodal pražské Forum Karlín. V květnu 2019 poprvé koncertoval ve sportovní hale na pražském Výstavišti.

Britský zpěvák a textař Ezra první EP Did You Hear the Rain? zveřejnil v říjnu roku 2013. Výrazněji se proslavil o rok později, když vydal píseň Budapest, s níž rychle dobyl nejvyšší příčky hitparád v některých státech světa. Jeho debutové studiové album vydané v červnu 2014 nese název Wanted on Voyage. Po dalším úspěšném albu Staying At Tamara's z roku 2018, kdy obě desky dosáhly na vrchol žebříčků ve Velké Británii a Ezra celosvětově prodal miliony nosičů, složil v Londýně album Gold Rush Kid produkované společně s dlouhodobým spolupracovníkem Joelem Pottem.