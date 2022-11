V Praze dnes vyhlásí výsledky ankety populární hudby Český slavík

Praha - V pražském Foru Karlín dnes vyhlásí výsledky ankety populární hudby Český slavík. V přímém přenosu TV Nova ceny vítězům předají Jiřina Bohdalová, Karel Roden nebo Ester Ledecká. Šedesátiletou historii ankety připomenou Karel Vágner, Michael Kocáb nebo Peter Nagy. Úvodní písničku večera složil Ondřej Gregor Brzobohatý.

Na galavečeru vystoupí Ewa Farna, Marek Ztracený, Mirai, Olympic, Jiří Korn, Dara Rolins, Vojtěch Dyk, skupina Lucie s Filharmonií Hradec Králové, Vojtaano & Fast Food Orchestra a Monika Absolonová. Ceny odevzdají anebo na šedesátiletou historii ankety zavzpomínají například Leoš Mareš, Libor Bouček, Jan Koller, Jakub Štáfek, Lucie Borhyová, Rey Koranteng, Daniel Hůlka, Dalibor Janda, Ben Cristovao, Peter Dvorský nebo Eva Urbanová.

Hlasy do jednotlivých kategorii mohli lidé zasílat do konce října. Poprvé se letos otevře Síň slávy Českého slavíka. Během slavnostního večera se diváci dozvědí, kdo zvítězil v kategoriích zpěvák, zpěvačka, hudební skupina, hip hop a rap a také kdo vstoupí jako první do síně slávy. Hudební fanoušci mohou rozhodnout i o tom, kdo se stane objevem roku. Vybírat mohou mezi zpěvákem Calinem, zpěvačkou Annet X a skupinou We Are Domi, ve které zpívá Dominika Hašková.

Hudební anketa Český slavík, jejíž vítězové byli poprvé vyhlášeni 14. prosince 1996, navázala po tříleté pauze na někdejšího Zlatého slavíka. Anketu v roce 1961 vymyslel redaktor Mladého světa a pozdější cimrmanolog, režisér, scenárista a herec Ladislav Smoljak. Mnoho let v ní dominovali Karel Gott a mezi zpěvačkami Lucie Bílá. Loňskými vítězi se stali Marek Ztracený, Ewa Farna a skupina Mirai.