V Praze dnes poprvé vyjede historická tramvaj Tatra K2

Praha - Do pražských ulic dnes poprvé vyjede historická tramvaj Tatra K2, jejíž sériová výroba skončila před 40 lety. Dopoledne vyrazí z Dlabačova na historickou linku 42. Informoval o tom Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP). Vůz s evidenčním číslem 7000 bude možné vídat také na lince 23 a historické lince 41. Lze si ho také pronajmout pro soukromé a komerční účely.

Tramvaj byla vyrobena v roce 1977 v závodě ČKD Tatra Praha a dodána do Bratislavy jako poslední tramvaj K2. Bratislavský dopravní podnik ji od začátku využíval pouze jako vůz pro výcvik řidičů. V roce 2009 byla vyřazena a odstavena v bratislavské vozovně Krasňany, aniž by byla kdy zařazena do provozu s cestujícími. Díky tomu neprošla zásadními konstrukčními úpravami a zůstala zachována s velkým množstvím původních prvků.

"Naším hlavním úkolem je provozovat veřejnou dopravu v Praze, pečovat a rozvíjet k tomu dopravní infrastrukturu. Máme ale také morální povinnost pečovat o technické dědictví a zachovávat jej pro další generace," uvedl předseda generální ředitel DPP Petr Witowski. "Proto, když se nám naskytla příležitost za symbolickou částku zakoupit chybějící vůz K2 do našeho vozového parku historických tramvají, nezaváhali jsme," dodal.

Podle náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy a předsedy dozorčí rady DPP Adama Scheinherra (Praha Sobě) se na designu tramvaje podíleli dva slavní čeští návrháři. Jedním byl František Kardaus, autor návrhu ikonického čela tramvaje, druhým pak Miroslav Navrátil, který navrhl sklolaminátové sedačky.

"S DPP chceme být průkopníky modernizace MHD a zajistit cestujícím komfort a pohodlí v podobě moderních vozů, ale současně máme za cíl popularizovat pražskou dopravu třeba i prostřednictvím historických vozů," sdělil Scheinherr.

Tramvaje K2 v Praze jezdily jen v rámci zkoušek výrobce v letech 1965 a 1966 v režimu bez cestujících. Do pražského členitého terénu se tyto článkové tramvaje nehodily. DPP proto zůstal u nákupu tramvají T3 s lepšími adhezními i dynamickými vlastnostmi.