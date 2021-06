V Praze demonstrují stovky lidí proti opatřením a covidovým certifikátům

Praha - Stovky lidí demonstrují na pražském Malostranském náměstí kvůli protikoronavirovým opatřením a covidovým certifikátům. Protesty pořádají hnutí Chcípl PES i Volný blok. Okolo náměstí zároveň projíždějí troubící auta s českými vlaječkami, některé tramvaje musely kvůli provozu na chvíli zastavit.

Protestující drží zejména vlajky, někteří mají transparenty upozorňující například na to, že kvůli koronaviru byly dlouho zavřené školy. Zazněly česká i slovenská hymna. Demonstraci přihlíží desítky policistů i členové antikonfliktního týmu. Vystoupit by v průběhu dne měl nezařazený poslanec Lubomír Volný.

Evropský parlament dnes definitivně schválil zavedení takzvaných covidových pasů, které by měly lidem od začátku července usnadnit cestování za hranice. Bezplatná osvědčení o očkování, negativním testu či prodělané nemoci budou muset vydávat a uznávat všechny unijní země. Podle poslanců bude zavedení certifikátů zásadním krokem k obnovení svobody pohybu a pomůže nejen turistům, ale i přeshraničním pracovníkům či studentům.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou by se dnes měla zabývat Sněmovna. Předmětem zákona je stanovit právní rámec pro vydávání certifikátů. Protestující novelu ostře kritizovali, jde podle nich o omezení svobody občanů.

Pokud někdo tvrdí, že takzvané covidové pasy někoho nutí k očkování, uvádí veřejnost v omyl a nemluví pravdu, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). "Jsou tam všechny tři možnosti, tedy očkování, test a prodělání onemocnění," uvedl. K ničemu jinému než cestování navíc opatření neslouží.

Bez zákonného zmocnění vydávat certifikáty by hrozilo to, že soudy praxi označí za protiprávní. "Budu dělat vše, abych přesvědčil kolegy, aby pro to hlasovali," dodal. Aby se opatření stihlo, je navíc podle něj třeba projednávat předpis v režimu legislativní nouze.