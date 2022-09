V Praze demonstrovaly proti vládě desítky tisíc lidí, žádaly její demisi

Praha/Brno - V Praze se dnes konala druhá protivládní demonstrace uskupení Česká republika na 1. místě. Podle policie na ni dorazily "nižší desítky tisíc" účastníků. Pořadatelé požadovali demisi pětikoaličního kabinetu a obrat politického směřování země. Uvedli, že 10. října jdou za prezidentem Milošem Zemanem, kterého požádají o odvolání Fialovy vlády a vyhlášení předčasných voleb. Další protest pak na Václavské náměstí svolávají na 28. října. Podle vicepremiéra Víta Rakušana (STAN) je strach v nejisté době pochopitelný, odsoudil ale lži a poprosil lidi, aby se nenechali zneužít manipulátory s nabídkou nerealistických řešení.

"Chceme o 180 stupňů otočit politický směr v naší zemi. Této změny chceme dosáhnout nenásilnou cestou," uvedl pořadatel Jiří Havel. Podle druhého z organizátorů Ladislava Vrábela by měla vláda podat demisi, vypsat by se měly nové volby a řízení země by měli převzít "pronárodní odborníci". Na akci, která trvala zhruba 3,5 hodiny, vystoupili děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík či bývalý šéf Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Na pódiu se objevili poslanec SPD Jaroslav Foldyna, šéfka komunistů Kateřina Konečná či šéfka Trikolory Zuzana Majerová.

Akce začala krátce po 14:00 českou hymnou. Zazpíval ji zpěvák Tomáš Ortel, původním jménem Tomáš Hnídek. Pořadatelé měli zpočátku drobnější technické problémy s přenosem dění z Václavského náměstí do dalších měst. Organizátoři sami sebe označují za politicky nezařazené občany. Svému protestu dali podtitul Nenásilná revoluce. Své požadavky zveřejnili už na své předchozí akci na začátku září. Žádají mimo jiné uzavření smluv na plyn přímo s Ruskem, vystoupení z NATO, EU, OSN a Světové zdravotnické organizace (WHO), dobrovolnost očkování, "ukončení plánovaného ředění národa" ukrajinskými uprchlíky či potravinovou soběstačnost.

Demonstranti si s sebou přinesli národní vlajky a transparenty proti vládě. Skandovali "demisi", "hanba" či "zloději". Řečníci kritizovali postup vlády při stropování cen energií. Podle vystupujících bude plynu nedostatek a projeví se to i v nedostatku potravin. Stěžovali si také na nesvobodu, cenzuru či totalitu. Označili se za disent. Mluvčí se stavěli proti válce a dodávkám zbraní na Ukrajinu. "Pakliže se nám jako národu podaří, abychom otočili politický směr v zemi, tak nebudeme posílat žádné zbraně," uvedl Vrábel. Řekl, že spolu s Havlem 10. října jde k prezidentovi Miloši Zemanovi. Požádají ho o odvolání vlády a vypsání předčasných voleb. Odkazují se přitom na Ústavu a její paragraf 62, podle kterého hlava státu "jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi". Pořadatelé také vyzvali poslance, aby vystoupili ze svých stran, nechali si mandát a pracovali jako nezávislí "přímo pro český národ".

Protestující přijela podpořit německá europoslankyně protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD) Christine Andersonová či německý poslanec AfD Petr Bystroň. Podle něj populisté bojují za lidi proti globalistům, a to za "rodinu, boha, vlast a naši svobodu". On i další vystupující se hlásili k bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Na akci dohlížela policie. Podle svého mluvčího Jana Daňka řešila drobný konflikt u budovy Národního muzea, kde se sešla skupinka lidí s opačným názorem. „Museli tam přijít policisté ze speciální pořádkové jednotky, nicméně nemuseli nikterak zakročit, nikoho nezajistili, neomezili na osobní svobodě, jejich přítomnost byla dostačující, aby se lidé uklidnili,“ řekl ČTK policejní Daněk. Potvrdil, že se demonstrace účastnily nižší desítky tisíc lidí.

Podle zpravodajky ČTK se incident odehrál také v davu, kam přišel s transparentem "Rusofilcky do Ruska" mladý muž. Vedle stojící muž ho napadl, přidali se další. Mladíka pak odvedla policie. Pořadatelé protestujícího označili za provokatéra. Celkem v době demonstrace vyzvali policisty k zásahu proti provokatérům čtyřikrát.

V Brně a dalších městech se na protivládní demonstraci sešly stovky lidí

V Brně na Zelném trhu se odpoledne na protivládní demonstraci sešlo podle odhadu policie a tajemníka městské části Brno-střed Petra Štiky asi 1500 lidí. Účastníci sledovali velkoplošnou obrazovku s děním na pražském Václavském náměstí, kde se konala hlavní část akce. Protestní akce se dnes konaly i v dalších českých městech, stovky lidí se podle policie sešly na plzeňském centrálním náměstí Republiky, kolem 500 v Liberci před Domem kultury a zhruba stovka v Olomouci na prostranství před krajských úřadem u vlakového nádraží.

Akce v Brně byla poklidná, policie nemusela zasahovat. Účastníci akce měli s sebou vlajky České republiky a také moravské vlajky. K vidění byly i transparenty proti vládě, a to s nápisy jako například "Fialo, to stačí, jste váleční štváči," nebo "Co blázníte, vždyť jsou tady lidi." Protestující díky videopřenosu reagovali na dění a proslovy na Václavském náměstí, ozýval se pískot a skandování "demisi, demisi."

Přenos sledovali lidé i na plzeňském centrálním náměstí Republiky, podle odhadu policie se tam sešly stovky lidí, pořadatelé akce odhadli účast na 1000 až 2000 lidí. Účastníci byli vybaveni českými prapory, ale i prapory SPD či KSČM. Akce byla zatím podle policie bez konfliktů, dohlížely na ni státní i městská policie. Krátce po začátku přenosu z Prahy se spustil hustý déšť, náměstí ale opustila jen malá část lidí. Akce je v Plzni nahlášená maximálně do 19:00, svolavatel plzeňské akce Daniel Šváb ale předpokládá, že se lidé rozejdou ihned po skončení pražské demonstrace.

Obdobná demonstrace se konala také v Nejdku na Karlovarsku. "Přišlo na ni 40 až 50 lidí, průběžně přicházeli a odcházeli, probíhá zatím bez konfliktů a v poklidu," uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

V Liberci se podle odhadu policistů před Domem kultury v Liberci sešlo odpoledne kolem 500 lidí. Kromě sledovaní přenosu z Prahy lidé, většinou středního a staršího věku, podepisovali petici za odstoupení vlády a také za právo dětí na vzdělání bez omezení. Zároveň tam sbíral podpisy pod svou prezidentskou kandidaturu podnikatel Josef Roušal.

Zhruba stovka lidí se dnes sešla na demonstraci v Olomouci. Někteří lidé přišli s českými, moravskými a slovenskými vlajkami. Řečníci hovořili o drahých energiích, odmítali další vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině a skandovali hesla požadující demisi vlády.

Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. se dnešní demonstrace podle odhadu policie zúčastnilo do 500 lidí. Do 15:50 tam policisté nezaznamenali narušení pořádku.

Přibližně 1000 lidí se sešlo na centrálním Masarykově náměstí v Ostravě na protivládní demonstraci, kterou pořádalo opoziční SPD. Měli s sebou množství českých vlajek, balonky s logem SPD, ale v davu vlály také vlajky moravská, slezská či Aliance národních sil. Lidé žádali odstoupení vlády, několikrát skandovali: "Demisi, demisi!"

Demonstraci zahájila z reproduktorů píseň Jaromíra Nohavici Ostravo a státní hymna. Poté se na pódiu vystřídala řada řečníků včetně spisovatelky Lenky Procházkové či Jiřího Janečka z hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES. Největší aplaus ale sklidil předseda SPD Tomio Okamura, který vystoupil jako první.

"Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby zastavila zdražování. Nechceme válku a chceme mír," řekl Okamura. Účastníci demonstrace podle něj přišli podpořit požadavek, aby vláda hájila zájmy občanů Česka, netolerovala okrádání rodin, pracujících lidí, seniorů, českých firem a aby nešlapala po jejich právech a svobodách.

Předseda SPD mimo jiné řekl, že navrhuje zestátnění výrobce energií ČEZ a aby ČEZ prodával energii v prvé řadě na českém trhu přímo lidem a firmám a za ceny odpovídající výrobní ceně a přiměřenému zisku. "Navrhuji, aby stát koupil plyn napřímo u producenta za nejnižší dostupné ceny a za tyto nízké ceny dodával přímo domácnostem i firmám," řekl také Okamura.