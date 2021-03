V Praze byli očkováni dobrovolní hasiči, podle Hlubučka oprávněně

Praha - V Praze byli v sobotu naočkováni vakcínou proti covidu-19 jednotky dobrovolných hasičů z Lysolají a Suchdola, i když podle vládní očkovací strategie zatím nepatří mezi prioritní skupiny. Informoval o tom dnes server Seznam Zprávy. Očkování podle serveru hasičům nabídl náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN), kritizovala jej za to radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě). Hlubuček je kromě funkce na magistrátu také starostou Lysolají. Náměstek ČTK napsal, že mu Johnová sdělila, že hasiče již očkovat lze.

Hlubuček serveru napsal, že hasiče očkovala lékařka Lucie Jarešová, která ve své estetické klinice nyní provozuje očkovací centrum. "Sama se nabídla naše jednotky hasičů naočkovat a my jsme tuto nabídku přijali," uvedl. Náměstek i jeho stranický kolega a starosta Suchdola Petr Hejl dále uvedli, že hasiči vakcínu dostali, protože drží po celou dobu pandemie plnou pohotovost.

Podle Johnové byla postupem porušena pravidla, přednostně se podle ní mají očkovat senioři. "Zmíněnému postupu nerozumím, pokud to je pravda, pak je to porušení pravidel. Nyní je absolutně nezbytné očkovat výhradně nejohroženější skupiny obyvatel," uvedla. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) chce podle serveru věc nechat prověřit.

Pražský koordinátor pro očkování Martin Ježek a primátor Hřib Seznam Zprávám sdělili, že hasiči, policisté nebo strážníci mohou dostat vakcínu jen za předpokladu, že v některém očkovacím místě zbude na konci dne otevřená lahvička s nevypotřebovanými dávkami, které by jinak přišly vniveč. Velitel výjezdové jednotky suchdolských dobrovolných hasičů Jakub Bárta Seznam Zprávám napsal, že jim bylo očkování nabídnuto den předem, tedy v pátek.

Hlubuček ČTK napsal, že mu Johnová minulý týden sdělila, že již je možné očkovat skupinu 1B podle vládní strategie, kam spadají i složky integrovaného záchranného systému včetně dobrovolných hasičů. K očkování podle něj byly využity vakcíny od firmy AstraZeneca, ke kterým se někteří senioři staví zdrženlivě.

"Není pravda, že byli hasiči upřednostněni před seniory," sdělil dále náměstek. Obyvatelé Lysolají nad 80 let jsou podle něj již několik týdnů naočkovaní a všichni senioři nad 70 let mají stanovený termín. Příslušníci integrovaného záchranného systému jsou podle něj mezi nejohroženějšími skupinami charakterem zaměstnání. "V době, kdy máme být všichni doma, tak jsou to ti, co se starají o naše bezpečí. Proto je absolutně správné, že se nám je postupně daří ze zbytkových vakcín očkovat," uvedl.