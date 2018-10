Praha - U příležitosti 100. výročí vzniku Československa byla pod bývalým Stalinovým pomníkem na pražské Letné zahájena audiovizuální expozice Paměť národa. Výstava se zaměřuje na totalitní období nacismu a komunismu a skládá se ze čtyř částí. Expozice nazvaná Svědectví nabízí vyprávění pamětníků vzpomínajících na významné události 20. století. V druhé části výstavy se promítají obrazy prostřednictvím videomappingu, tedy projekce na objekty.

"Na pár okamžiků se tak ocitnete ve vlaku kamsi do koncentračního tábora, v kokpitu letounu Spitfire během bitvy o Británii či v gestapem zatopené kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Praze v Resslově ulici. Uvědomíte si hrůzu vyšetřovny StB a zažijete euforii sametové revoluce," píše se na webu společnosti Post Bellum, která výstavu spolupořádá.

Další částí expozice je 50 metrů dlouhá a pět metrů vysoká zeď, jež vyrostla na horizontu u Metronomu a je symbolem cenzury, nesvobody a násilného rozdělení světa. "Rozhodli jsme se upoutat pozornost Pražanů. Zeď symbolizuje totalitní režimy, rozdělenou společnost. To, co pro nás svoboda znamená, kde máme dnes své zdi, z jakého materiálu je stavíme, jak nám brání ve výhledu a svobodě," poznamenal na tiskové konferenci k zahájení výstavy Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum a zakladatel projektu Paměti národa.

Na venkovních panelech před vchody do expozice a v parku na Letné jsou vysvětleny fotografie, které se nacházejí v podzemní expozici. "Vyprávíme také desítky příběhů o druhé světové válce a komunismu. Všechny obrazy a texty spojuje téma důstojnosti člověka," doplnil Kroupa.

Podle Kroupy nemohl být realizován původní koncept výstavy, že by návštěvníci byli provedeni celým podzemím od jednoho vchodu k druhému. "Zhruba před půl rokem jsme dostali vyjádření statika, že prostor je nebezpečný a pustit do něj návštěvníky můžeme jedině, kdybychom vystavili tunel, který by je chránil. Z technických důvodů jsme do první části podzemí vystavěli dva tunely, kterým říkáme kapsy, kde můžeme projekcí nabídnout vyprávění a historické obrazy 20. století v podobě jakéhosi kina," uvedl.

Výstava patří mezi největší a nejdražší akce věnované 100. výročí založení Československa, stojí téměř deset milionů korun. Organizátoři očekávají do 9. prosince, kdy výstava končí, desetitisíce návštěvníků. Výstavu lze navštívit každý den kromě pondělí, pro žáky, studenty a seniory je zdarma, ostatní zaplatí vstupné 100 korun. Expozice není vhodná pro epileptiky a lidi s respiračními problémy.