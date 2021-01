V Praze by chtěli vystoupit Satriani, Cave, Clapton nebo Kiss

Praha - V letošním roce by měli v Praze vystoupit mnozí interpreti populární hudby na koncertech, které z důvodu pandemie koronaviru přesunuli z minulého roku. Další hudebníci v metropoli plánují vystoupení s nadějí, že je nebude nutné přesouvat nebo rušit. ČTK o tom informovali pořadatelé koncertů.

Žánrově nezařaditelní Dead Can Dance ohlásili návrat do Prahy na sobotu 27. a neděli 28. března, kdy by chtěli vystoupit v Kongresovém centru Praha. Poslední pražský koncert Lisy Gerrardové a Brendana Perryho byl vyprodaný během dvou hodin.

Slavný kytarista Joe Satriani kvůli koronavirové pandemii odložil své evropské turné o rok. V Kongresovém centru má vystoupit 15. května. Při turné na podporu svého nového alba Shapeshifting měl rodák z New Yorku v Praze zahrát loni 6. května. Koncertní program obsahoval vedle písní z nového alba i klasické skladby z kytaristova repertoáru jako Surfing With The Alien, Cherry Blossoms nebo Flying In A Blue Dream.

Nick Cave se svou kapelou The Bad Seeds chce vystoupit 17. května namísto původního loňského termínu 30. května. Plánuje představit své sedmnácté studiové album Ghosteen. "Dechberoucí dvojalbum, které staví deprese proti soucitu a naději. Ostatně není překvapivé, jak dobrá deska to je. Zároveň je těžké při jejím poslechu nebýt v údivu," napsali o ní na webu deníku The Guardian.

Finská formace Nightwish měla v O2 areně při evropském turné vystoupit loni 6. prosince. Vzhledem k vládním opatřením byli nuceni svoji pódiovou podívanou provázenou pyrotechnickou show přeložit na 20. května. Koncert britského hudebníka Erica Claptona, který tímto vystoupením chtěl zahájit evropské letní turné, se měl uskutečnit loni 29. května. Novým datem je letošní 23. květen.

Na letošní rok byla přeložena i evropská část turné zpěvačky Céline Dionové. Kanadská hvězda se do Evropy vrátí na jaře letošního roku. Pražský koncert v rámci Courage World Tour se v O2 areně uskuteční v novém termínu 24. května. Přesně rok po původním termínu koncertu zpěvačky Alicie Keysové čekají její fanoušci na novou šanci 25. června.

Zrušen byl loni také termín koncertu populární skupiny Kiss, který se měl konat 1. července. Nový termín je 10. července v O2 areně. Tam by se měli po třech letech 27. července vrátit také přední představitelé grungeové scény a jedna ze zásadních kapel 90. let Pearl Jam. Svůj hudební svět plný šílenství a násilí chtějí 29. července v O2 areně předvést američtí Slipknot. Do Prahy se chystají po pěti letech od svého posledního vystoupení v Česku a plánují představit své nové album We are Not Your Kind.

Španělský popový idol Enrique Iglesias, který v květnu 2018 dvakrát za sebou vyprodal O2 arenu, se do stejného prostoru vrátí 5. srpna. Interpret hitů jako Bailando, Subeme La Radio, Bailamos, Hero, Escape za svoji kariéru prodal celosvětově více než 180 milionů alb a obdržel mnoho prestižních ocenění, mezi nimi i ceny Grammy, American Music Awards či pro latinskou hudbu velmi populární Premios Lo Nuestro. Vstupenky na pražský koncert jsou v prodeji od loňského prosince.

Americká skupina Limp Bizkit měla v pražském Foru Karlín zahrát loni 15. srpna. Zrušený koncert by se měl konat v novém termínu 14. srpna. Neuskutečnil se také koncert kapely OneRepublic, který se měl v O2 areně konat loni 6. listopadu. Má nový termín 28. října. Vstupenky zakoupené na původní termíny zůstávají podle pořadatelů v platnosti.